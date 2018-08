Kis tavat létesítettek a pécsi mentőállomáson aranyhalakkal

Egy kis oázis jött létre a pécsi mentőállomáson. A pécsi mentősök, egy tíz-tizenöt fős társaság hozta létre.

Korábban volt egy kis tó a Tüzér utcai mentőállomáson, mint mesélték egy teknős is lakott benne. Sok történet fűződik hozzá. Mikor még kisebb volt, egy vöröskeresztet rajzoltak a páncéljára, így mindenki tudta, hol az otthona. A kicsi jószág megnőtt, és néha gondolt egyet és elindult egy kis sétára. A környéken már mindenki ismerte, így egy-két nap múlva visszahozták a vándort. Ám a kialakított tóból elfolyt a víz, a teknős is eltűnt, és kis kert is elburjánzott.

Egyik mentős gondolt egyet, hogy jó lenne a kis kertet újra életre kelteni. Az ötletet tett követte. Összeálltak 10-15-en és szabadidejükben, nekiálltak a feladatnak. A kollégák, akik ügyeletben voltak a riasztások közötti időben segítettek társaiknak. A munka egy hónapig tartott. Elkészült a kis medence, feltöltötték vízzel. Otthonról mindenki hozott valamit a tóba és környékére: tavirózsát, nádat, köveket, kövirózsát. A kezdetekkor, míg nem úszkáltak halak a vízben, az egyik társuk gondolt egyet, és otthon nekiállt farigcsálni. Másnap már hozta is az alkotást: faharcsát és -pontyot.

Később a pécsi vásárban vásároltak nyolc aranyhalat és öt algaevőt uszonyost. Valószínű jó otthonra leltek, hisz ottjártunkkor már több kis hal úszkált a medencében. Közben kialakítottak egy csobogót, szökőkutat, amit napelemek hajtanak. A kerítés mellett megmentették a régi szőlőt, már termés is volt rajta. A nádat kitisztították. Banánfákat ültettek, napvitorlát, raklapokból padokat készítettek.

És a tervek. Egy kis járdát álmodtak még a tóhoz, és energiafát ültetnének, hogy több legyen az árnyék. Mint megtudtuk, egy idősebb nő, aki a munkafázis minden részét látta az egy hónap során, a végén röviden csak annyit mondott: igazán remek kis oázis született.