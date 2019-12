Klasszikus rockot, izraeli elektrót is hoz a hétvége

Ezen a hétvégén sem fékez le a bulivonat. Minőségi koncertek, nívós partik várják a szórakozni vágyókat.

Természetesen több buli is a Mikulás napjához kötődik pénteken. Például Nigéria magyarországi diáknagykövete, Shammak Mikulás-napi koncertre a Trezorba érkezik a The Jam Tribe nevű bandával pénteken este. Karakteres hangjának a popzenei irányzatok állnak igazán jól, főleg soul és jazz stílusban szeret énekelni, különleges és unikális este elé nézünk.

A Pécsi Estbe az első, önálló országos Krúbi klubturné tér be a pénteki napon. Az ígéretek szerint az eddigi legextrább és legvadabb produkcióját hozza el hazánk jelenleg talán legfelkapottabb hiphoppere. A játszmát minden helyszínen a két tehetséges ifjú játékos, Kapitány Máté és Lil Frakk nyitja. Másnap a punkoké a terep ebben a klubban. A 30 éves Prosectura és a 25 éves a Macskanadrág közösen köszönti rajongóit e jeles alkalommal, vendégként a pécsi Dirty Dawn reszel.

Szombaton rockabilly és a klasszikus rock and roll fanatikusoknak sem kell otthon maradniuk, hiszen újra Pécsett koncertezik Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar, és az ígéretek szerint kifulladásig nyomják majd a showt az E78-ban.

Az Expo Centerbe egy igazi régivágású hazai rockdinoszaurusz érkezik szombaton este, ugyanis az Ossian A reményhozó című új lemezét mutatja be, sőt vendégként velük tart az Invader is. Paksi Endréék műsora alatt valószínűleg a régi klasszikusok a repertoár részét képezik majd.

A Szabadkikötőben pénteken este a hiphop rajongók szokásos klubestje, a Can You Kick It köszönt be. Ezúttal MadMan, Zsigabá, Dj. Acid csak vinylről szolgáltatja a zenét, és csak a 90-es évekből válogatnak. Másnap ebben a klubban kemény pszichedelikus-stoner bulit hoz a Mikulás, melynek apropója a pécsi The Tablespoon duó új, november végén megjelenő EP-je, amit a szülővárosukban először mutatnak be, a Budapestről érkező Dungaree és a Hungry Eyes zenekarok kíséretében.

A nívós elektronikus zenék pécsi bázisán, az Amper klubban a tel-avivi bázisú Guy Mantzur varázsol majd szombaton este, A zenei világa jóval túlmutat a elektronikus zenék hagyományos műfaji besorolásain. Tech-house, techno és progressive house alapanyagokból kiforralta magának a szinte azonnal felismerhető, hipnotikus dallamaival átszőtt saját zenei univerzumát. A Trafikba Throwback Friday Party címmel a jelen zenékbe kalauzolja el a buliéheseket a partifelelős brigád pénteken. A Főtérben ezen a napon az r’n’b stílus dominál majd, a Raktárban szalagavató afterbulikra várják az érintetteket a hétvége mindkét napján és a Pécsi Sörházban is hasonló okokból várják pénteken a végzősöket.