Kocsmakoncerttel támad a 30Y, de mondjuk mi minden lesz még

A csillagok szerencsétlen együttállása miatt a hiphop uralja a péntek estét, három pécsi klubban is ez a stílus képviselteti magát február második hétvégéjén.

Ezúttal egy komolyabb hangvételű eseményt ajánlunk elsőként, hiszen a 30Y szombati kocsmakoncertje a Kodály Központban igazi ínyencfalat lehet a hétvégi bulipakkban. A 30Y lassan tizenöt éve közvetlen hangú, akusztikus fellépésekkel is színesíti a repertoárját: fesztiválokon vagy éppen az utcán. Ezen az estén a népszerű színész, Mucsi Zoltán ’Kapa’ is a zenekar vendége lesz. A közvetlenség, a közönséggel közös élmény, a dalokhoz kapcsolódó anekdoták válnak fontossá ezen az estén.

A Pécsi Estbe visszaköltözik a koncertélet is a hétvégére: a Belga szedi majd rímbe viccesen a gondolatait a világról pénteken este. A szerencsés jegytulajdonosok Krúbit is hallhatják vendégfellépőként, a koncertek után az egyetem nemzetközi bulija nyitja a szemesztert. A móka, kacagás garantáltan jár majd a jegy mellé, ráadásul a gyönyörű dj Nara tekergeti majd a potmétereket. Másnap Peter Jabin táncoltat a Kereskedők Háza római szintjén.

A Nappaliban péntek este szintén a hiphop kapja a főszerepet, ugyanis egy szentendrei fiatalember, NB érkezik, aki már a pályája kezdetén rengeteg elismerést zsebelt be. Az azóta öttagú produkcióra jellemző a nyakatekert, olykor szarkasztikus humorral vegyített, rímekben gazdag, egyedien gyors szövegelés, az élőhangszerekkel kombinált sampling, valamint félelmet nem ismerve, a megannyi zenei stílusba, (pop, DnB, break) belenyúló hiphop zene.

Azon már meg sem lepődünk, hogy a Szabadkikötőben is a jól megszokott Can You Kick It című partisorozat aktuális táncestje kínál tartalmas szórakozást péntek estére, mondanunk sem kell, hogy a hiphop rajongók legnagyobb örömére. A mátészalkai StreetROYAL lesz a fő fellépő. Másnap a kultikus Tudósok hozza absztrakt, abszurd kompozícióit. Az agyak katapultálása ezúttal sem maradhat el, ráadásul vadonatúj és régi számok is a repertoár részét képezik majd.

A Ti-ti-tában pénteken este a Rumproof kalóztámadása mellett a Beneath My Skin is fellép. A srácokat ismerve száj nem marad szárazon ezúttal sem. A Trafikban is koncerttel kedveskednek a szervezők: a pécsi The Minds alapozza meg a jó hangulatot pénteken.

Az Amperbe visszatér az élet, ezúttal Metha jön szombaton éjjel, aki a Be Massive feje, dj-ként és producerként a nemzetközi színtéren is egyre jobban ismerik a nevét. A Club Fashionben pénteken szalagavazó afterrel várják a végzősöket, másnap a lejátszók mögött három nagyágyú, ManicN, Christopher és Deep Junior pörgeti a zenéket. A Pécsi Sörházban is szalagavató utóbulija nyitja a hétvégét, másnap pedig Wegh zenél a pultban.