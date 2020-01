Korcsolyázókkal, családokkal telt meg az orfűi jég (Videó)

Szombaton is rengetegen látogattak ki a Pécsi-tóra. Vasárnap szervezetten is várják a jég szerelmeseit.

Az elmúlt napok, hetek időjárása igencsak kedvezett a jegesedésnek, így nem véletlen, hogy már a második hétvégén telik meg élettel a Pécsi-tó déli medencéje. A tónak ez az a része, amely a legelőször fagy be minden évben, s a hetek óta kitartó mínuszok bizony megtették hatásukat. Jelentős vastagságúra hízott a jég a tó déli partjától számított egy-kétszáz méteren.

Ennek köszönhető, hogy szombaton délben közel százan csúszkáltak egyszerre. Rengeteg gyerekes családot láttunk, így mi sem gondolkoztunk sokáig, bizony a jégre merészkedtünk, s többszáz métert gyalogoltunk. Megállapítható, hogy a jég viszonylag jó minőségű, egyenletesen, szélcsendben fagyott be, így gyakorlásra, korongozásra ideális. Aki cipőben akar csúszkálni, annak nem a legideálisabb, hiszen a felülete nem tükörsima. Ez viszont azt jelenti, hogy nem is esünk-kelünk rajta, amennyiben rámerészkednénk.

Fontos hangsúlyozni, hogy akármennyire is biztonságosnak tartjuk, jégre lépni kizárólag saját felelősségre lehet továbbra is. Vasárnap reggel tíztől délután hatig Gyere ki a jégre! címmel szerveznek programot, így aki szeret korcsolyázni, vagy aki csak csúszkálna egyet a jégen, azt most szervezett program részeként is várja a Tópart – Piknik Terasz és Medvehagyma Ház. Forralt borral, teával, zsíros és répakrémes kenyérrel készülnek a szervezők a szórakozók elégetett kalóriájának pótlására.