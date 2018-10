Lezárult a jelentkezés a Made in Pécs Fesztiválra, ismét rekord lesz

Százhuszonnégy együttes vagy szólista jelentkezett a 2019-as pécsi zenészek seregszemléjére, ez újabb csúcs.

A múlt hét utolsó napján lezárult a jelentkezés a Made in Pécs Fesztiválra, s mostanra összesítették a nevezéseket a szervezők. Mint az összegzésből kiderült, ismét sikerült rátenni egy lapáttal az eddigiekre, hiszen rekordszámú feliratkozás érkezett a jövő január első hétvégéjén esedékes egész napos bulira. Mint a szervezőktől megtudtuk, összesen 124 zenekar adta le a jelentkezését. Örömteli, hogy Pécsett ennyi könnyűzenei produkció van jelenleg is, meggyőződésünk, hogy a közepes méretű városok esetében ez a világon is egyedülálló szám.

– Ilyen még soha nem volt, hatalmas köszönet nektek! – írták Facebook üzenetben a szervezők. Jelenleg a jelentkezések feldolgozása zajlik, az együtteseket konkrét információkkal legkésőbb novemberben fogják megkeresni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az idei fesztiválon először esett meg, hogy egy külföldi város, Liverpool volt a díszvendég, jövőre folytatják ezt a szép hagyományt, hiszen a szomszédból, Bécsből érkeznek zenekarok, illetve dj-k a programra. 2019. január 4-5-én tehát Pécs ismét a húrokba csap, remélhetőleg újra több ezer ember fog korzózni a fagyos januárban a megyeszékhely belvárosában.

A fesztiválhoz, a pécsi zenei élethez köthető hír, hogy nemrégiben zajlott le a Z Faktor nevű tehetségkutató, melyben Pécs legjobb dalát keresték. A döntőt tíz zenekar részvételével a Pécsi Estben tartották. A tehetségkutató verseny győztese a Lékkör lett, ő mehetett a Budapest Music Expora. Három különdíjast is hirdettek, akik előzenekari lehetőséget nyertek a pécsi Szenes klub és/vagy a Pécsi Estbe: ők a Kaktus, az Avement, és a Generation Impasse. Az Öröm a zene felajánlásából Újfalusi Gábor-díjat kapott a Cedar Knoll énekesnője, Pénzeli Gabi.