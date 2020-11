Máris ünnepi díszben: jót tesz a léleknek ebben a nehéz időszakban

Már messziről látszik egy gyönyörűen feldíszített ház a hosszúhetényi elkerülő komlói felőli végén.

Füsz Tibor és felesége közel tíz éve öltözteti ünnepi díszbe a házát, és annak is van oka, hogy az idén nem vártak Advent első vasárnapjáig és korábban tették fel az égőket.

– Arra gondoltunk, hogy ebben a nehéz időszakban előrébb hozzuk a karácsonyi hangulatot és így próbálunk a gyermekek és akár a felnőttek lelkében egy kis örömöt, hangulatot varázsolni – mondta a tulajdonos. A férfi évek óta gyarapítja a karácsonyi díszeket, sőt ottjártunkkor épp a nagyobbik fia érkezett haza, két dobozzal a kezében, további égősorokat vásárolt.

Minden évben a megye számos pontjáról jönnek az adventi időszakban megcsodálni a Tibor házát, aki elmondta, korábban családjával ők is minden évben elmentek megnézni a hasonlóan pompázó karácsonyi házakat, négy gyermeke van, akiknek örömet tudtak ezzel okozni. Amióta pedig ők is díszítenek, azóta maguk is szívesen látják az érdeklődőket, kapujuk nyitva áll a csillogó szemű gyerekek előtt.