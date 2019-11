Egy másik pécsi edző is legjobbak között, szavazzunk Melindára is!

Mihály Melinda Pécset képviselve a csoportos óraadó edzők kategóriájában vesz részt az országos versenyen. Élete a fitness, az akadémia elvégzése után folyamatosan képezte magát.

A Well&fitt a Biotech USA támogatásával meghirdette az év edzője szavazást, s kedden hírt adtunk arról, hogy egy pécsi edző, Papp Norbert is bekerült a legjobbak közé. Csoportos óraadó kategóriában egy másik pécsi edző is bejutott, Mihály Melinda is képviseli városunkat, aki jelenleg a második helyen áll.

Mint Melinda a bama.hu-nak elmondta, alapvető lételeme volt a mozgás világ életében, 13 éves kora ótas élete része az aerobik és a csoportos órák, húsz éve pedig edzőként is tevékenykedik a szakmában. A budapesti Fitness Akadémián végezte a tanulmányait, és később jöttek szakirányú képzések, workshopok. Azóta is folyamatosan képzi magát, továbbképzések, fitness rendezvények állandó résztvevője. 2003 óta a fitness élet egyik mozgatórugója – addig Pakson, majd 2012 óta Pécs városában.

Melinda jelenleg a Professor’s Gymben dolgozik személyi és csoportos óraadóként. Lapunknak leszögezte, hogy ez az élete, Zsírgyilkos névvel alakított ki egy brandet, mely nagy sikernek örvend. Szenvedélye, hogy embereket mozgathat meg, és a vendégek mosolya és az elégedettsége a munkájának a gyümölcse.

– Célom, hogy a mozgás a vendégeim életformájává váljon: tartós életmódváltás, egészséges és esztétikus test kialakítása – vallja Melinda.

Erre a versenyre a vendégei regisztrálták, s már azt is nagyon nagy dolognak tartja, hogy bekerült a legjobb öt közé, jelenleg a második helyen áll, de olvasóink segítségével ez a különbség ledolgozható. Kérjük, szavazzon Ön is Melindára, erre a linkre kattintva! Ezt követően kattintson a csoportos órát tartó edzőkre, ahol keresse meg Melindát, majd adja le szavazatát november 17-ig!