Még nyolcvan fölött is kergeti a labdát a salakon Maczekó Károly

A teniszpályák doyenje, Maczekó Károly harminc éve hetente többször is ott van a salakon, s még nyolcvan év fölött sem hagyja ki a meccs­eket a haveri körrel. Sőt, négy-öt éve még az amatőr páros versenyeken is rendszeresen elindult.

Hogy miben különleges, egyéni Maczekó Károly teniszjátéka? Nos, nekem is volt alkalmam néhány évi közös teniszezés során megtapasztalni, hogy hihetetlenül pontosan, hiba nélkül ütötte mindig ugyanarra az egy négyzetméternyi sarokterületre a labdákat.

– Egykor sokáig pingpongoztam, onnan a labdabiztosság és a rendszerváltás hozta meg számomra a sportban az új világot.

Úgy ötvenéves lehettem, amikor tulajdonképpen egy fogadásnak köszönhetően sportágat váltottam. A megyetanácsnál ebédeltem az egyik kollégámmal, aki egekbe magasztalta a teniszt és igen lenézően beszélt a pingpongozásról. Mondom, akkor találkozzunk három hónap múlva a salakon, s fogadjunk egy üveg pezsgőben, hogy megverlek. Aztán minden nap falazni jártam, gyakoroltam a pályán a fiammal, és a sorsdöntő meccset 2:1-re hoztam a Balokány-ligetben. Ez aztán eldöntötte az én jövőmet is, mert megtetszett ez a sok mozgásos játék és a hosszabb nyelű ütőre váltottam.

Aztán nemcsak a baráti körben, de a munkahelyi kollégák közt is meghatározó személy lett, mert évtizedeken át megszervezte a közalkalmazottak kupáját, valamint a baranyaiak másik közkedvelt amatőr versenyét, a Fenyves Opent is összehozta a Balatonon, mely napjainkban már legtöbbször nemzetközi szintű baráti torna, ahol az ismerősök dobják össze a díjakat, s nem ritka, hogy egy hordó sör a fődíj, amit a végén együtt fogyaszt el a társaság.

Nem kell ehhez állandóan kint lenni a salakon – mondja. Hetente kétszer játszik, ha pedig valahol hiányzik valaki és elhívják, akkor beugrik másokhoz is párosozni. A közalkalmazotti kupával kapcsolatban pedig bevillant egy régi emléket: a pályák korábbi doyenje dr. Tremmel Flórián volt, aki lelkesen eljött minden kupánkra játszani. Nem aratott nagy babérokat, de egyszer mégis megjutalmaztuk egy üvegből készült sakk-készlettel a lelkiismeretes, hűséges játékáért, miután teniszmeccsek közben mindig lejátszott valakivel egy sakkpartit is. Hát bizony kicsordult a könnye az ajándék láttán.

Hogy mi viszi le ma is a teniszpályára? Erről röviden így összegzett: ki lehet itt is kapni, de még azt is tudja élvezni az ember. Ennek a játéknak van egy különleges etikája, a barátságról, a tiszteletről, a korrektségről szól, itt még az is megválogatja a szavait, aki az életben indulatos és hirtelen haragú. Aki a játék után hazamegy, az mindig szép emlékekkel távozik.

S hogy mire jut még idő és energia a teniszen túl? A Balaton-parton rendszeresen biciklizem, itthon pedig kutyát sétáltatok órákon át. Emellett Pécsett több kilométeres körzetben mindenhová gyalog megyek, például a PMSC-meccs­ekre is, ami nem kevés, mert a pálos templomnál lakom.