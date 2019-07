Melyik a legszebb baranyai hely? Még van lehetőségünk leadni a jelöléseket

A legtöbb jelölés az óbányai Ferde-vízesésre, valamint az abaligeti cseppkőbarlangra érkezett eddig.

Szombatig még van lehetőség leadni a jelöléseket a megye legszebb természeti képződményeire. A megye hét csodája nevű nyereményjátékunkban keressük Baranya hét legszebb természeti csodáját.

Ezért arra biztatjuk olvasóinkat, hogy jelöljenek olyan természeti látnivalókat és képződményeket, amelyeket valamilyen okból különlegesnek tartanak. A legtöbb jelölés eddig az óbányai Ferde- vízesésre, valamint az abaligeti cseppkőbarlangra érkezett. Azonban többen írták a Duna-Dráva Nemzeti Parkot is, amely egy rendkívül értékes növény- és állatállománnyal rendelkező terület. Liget­erdeiben a kockás liliom, a jerikói lonc és a fürtös gyűrűvirág is előfordul, az alsó szakasza pedig a rétisasok és a fekete gólyák által legsűrűbben lakott területe az országnak.

A jelöléseinket elküldhetjük a Dunántúli Naplóban található jelölőszelvényen vagy akár az újság online oldalán is. Az ajánlások beérkezési határideje július 27-e, az online jelölésnél van mód arra is, hogy küldjünk saját készítésű fotót is. Játékunk következő szakaszában a szavazók közötti sorsolás mellett a szavazás eredményeként a hét legtöbb szavazatot kapott természeti képződmény lesz a megye hét csodája. Végül a szavazás emlékéül mind a hét megválasztott csoda kap majd egy-egy emléktáblát is. A szavazás lezárását követően értékes ajándékokat fogunk kisorsolni, wellness-hétvégéket, valamint egy összevont sorsolást követően egy darab kétszázezer forint értékű Neck­ermann utazási utalványt. A jelölési szabályzat és további információk a játékról a bama.hu oldalon találhatók.