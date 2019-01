Megáldották a vesszőket a Villányi Borvidéken

Vince-nap alkalmából az egész tájat megmutató dűlőjáró túrákra várták a borkedvelőket a Villányi Borvidékre. A vendégek az állomásokon megismerkedhettek a hagyományokkal, és persze megkóstolhatták a pincészetek által kínált borokat is.

A Vylyan pincészet immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg a Vince-napi vesszőszentelést, szombaton több mint száz vendéget vártak a birtokra. A Villány-Siklósi Borút Egyesület által szervezett dűlőjáró túrák résztvevőit a birtok igazgatója, Debreczeni Mónika köszöntötte, azután pedig a résztvevőkkel, illetve a Büdös Vornyik zenekar közreműködésével közösen énekelték el a Vince-dalt.

– A pap is borivó ember, ezért fontos a számomra, hogy ez a szentelés jól sikerüljön – mondta Dr. Mészáros István atya a vesszőszentelés előtt, amellyel nemcsak a kisharsányi vesszőket, hanem a villányi borvidék összes szőlőjét megáldotta.

– Az elmúlt év szőlőterméséből készült bor ilyenkorra mutatja meg igazán az arcát. A szőlőművelők és borkészítők ilyenkor kóstolták meg egymás borát, értékelték az elmúlt év termését. És bár úgy gondolták, hogy a természet megteszi a dolgát, de mégis úgy érezték, hozzá kell még tenni valamint. Hurkát, kolbászt akasztottak a szőlő vesszőire, ezzel motiválva a szőlőt arra, hogy legalább olyan hosszú fürtjei legyenek, illetve a disznósajtot is akasztottak rá, hogy legalább olyan gömbölyű fürtök teremjenek rajta. Emellett pedig, mivel az őszi kapáláskor már tudták, hogy télen is feljönnek ide, elhelyeztek 3-4 palack bort a szőlősorok alá, hogy majd amikor ezt megtalálják, akkor legyen mivel megáldani a szőlőterület négy sarkát és a hideg miatt természetesen a „saját torkukat is meglocsolták” – mondta el Balogh Kornél a Vince-napi hagyományok eredetét.

Hozzátette, azért az alkalom nem csak eszem-iszom, hanem termésbecslés is, ugyanis az ilyenkor lemetszett és a szobába vitt vessző rügyeiből következtettek a termés mennyiségére. Innen a vendégeket az étterembe invitálták, ahol Ipacs Szabó István főborász kóstoltatta az idei borokat.

– Azt szoktuk mondani, hogy a Villányi Borvidéken jó és jobb évjáratok vannak, és az elmúlt években el voltunk kényeztetve, hiszen kiváló boraink voltak, emiatt egy picit félek is, hogy nehogy az idei évben beüssön egy „csak” jó év – fogalmazott.