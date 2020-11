Megtelt már a mosolyalbum, íme a győztesek

A Dunántúli Naplóban is bemutatjuk a legtöbb voksot kapott kicsiket.

Tegnap véget ért a Dunántúli Napló és a bama.hu Gyermekmosoly fotópályázatának online fordulója, melyben a megye legédesebb arcú gyermekeit kerestük.

Az előző évekhez hasonlóan idén is két korcsoportban vártuk a fotókat. A 0–3 éves kategóriában Kollár Szófia, 10 hónapos, Udvaron élő kislány, gyűjtötte be a legtöbb voksot, 1289-et. A második helyen a 18 hónapos gödrei Zsupán Lilien végzett 1243 szavazattal. A harmadik pozíciót a kétújfalui Gyócsi Szonja Napsugár szerezte meg, 1292 lájkot zsebelt be.

A 4–7 évesek között első helyen a 4 éves pécsi Réti Dániel Viktor végzett 551 szavazattal, a második a 4 éves szigetvári Kárpáti Amina, az ő fotójára 393-an szavaztak. A dobogó legalsó fokára az 5 éves almáskeresztúri Kovács Édua Lora állhatott fel 349 vokssal.

Az online forduló ezzel lezárult, de november 16-tól a szavazások eredménye szerint a kategóriánkénti legjobb 30 gyermek képe hármasával megjelenik napilapunkban egy szavazószelvényen. A játék tehát a Dunántúli Naplóban folyatódik a további értékes nyereményekért.

A győztes képeket itt tudja megnézni!