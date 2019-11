Minden, amit tudni kell egy mai esküvőről

Azt gondolom, annak idején mindenkinek jól jött volna, ha átfogó képet kap az esküvők szervezéséről, a divatról, az anyagiakról, a tárgy­körben a legfrissebb tapasztalatokról. Aki pedig jóval, vagy közvetlenül az esemény előtt van, az is sokat tanulhat belőle. Nos, november 16-án a Zsolnay Negyed E78 épületében megvalósul egy ilyen tanácsadó-bemutató rendezvény.

A IV. Esküvőnapon minden ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Hogy mi lesz itt elérhető ezen a szombaton 10 és 18 óra között? Hát a divatbemutatók természetesen esküvői ruhákról szólnak, a szertartás kulisszatitkairól is sok mindent meg lehet majd tudni, anyagiakról, minőségről, vacsorahelyszínekről, polgári és egyházi szertartásról, meg hogy mi illik és mi nem.

Extrákat is kapnak az érdeklődők: például, hogy miként szervezhetünk meg egy esküvőt 10 perc alatt és látható lesz egy esküvőperformance is. Trendi menyecskeruhákat és vőlegényöltönyöket sorakoztatnak fel, több mint húsz esküvőkkel kapcsolatos szolgáltatás érhető el, a gyerekeket játszóház fogadja, a felnőtt kísérőket oldtimerautók bemutatója. A belépés tehát ingyenes, de be kell jelentkezni a weddingpecs.com címen.