Miniarborétummá vált az egykori kis konyhakert

Óbányán, a meredek domb­oldalak között bújik meg egy miniarborétum, tele különleges növényekkel. Egy helyi házaspár alakította ki a díszkertet, amelynek sok kiránduló a csodájára jár.

Nem volt nehéz megtalálni a faluban a miniarborétumot, még így tél végén is kitűnt a többi ház közül a különleges növényekkel beültetett udvar. Amikor megláttuk, már tudtuk, nem véletlenül ez lett tavaly a győztes díszkert-kategóriában a BBC Kertvilág magazin Év Kertje versenyén. Szibelle Jenőné és párja – a kert tulajdonosai – már vártak minket. Ahogy mondták, a kert csak most éledezik, mivel azonban nagyon sok az örökzöld, most is volt bőven látnivaló.

– A japánkertek stílusa mindig közel állt hozzánk – mesélte Szibelle Jenőné. – Nekünk nem japánkertünk van, de ugyanazok a növények találhatók meg itt is. A föld köves, hordalékos, ráadásul kevés napot kapunk, ennek megfelelően árnyékot, félárnyékot kedvelő növényeket választottunk.

Rózsa és levendula helyett itt azálea, rododendron és juhar nő. A miniarborétumot a konyhakertből alakították ki, a munkát 2000 környékén kezdték. Kedvtelésből indult az egész, szakkönyveket olvastak, kertészetekbe jártak, így szerezték meg a kellő tudást.

– Olyan növényeket vettünk, amelyek akkor különlegesnek számítottak – emlékezett vissza a kerttulajdonos. – Így került hozzánk például tiszafa, selyemfenyő, magnólia és csavart mogyoró. Kis hajtásokat vettünk szinte mindenből, azokat növesztettük meg.

Az évek során a konyhakerti részt felszámolták. A helyén gyűjteményest alakítottak ki, ahol rengetegféle sásliliom és bazsarózsa virágzik. Amikor szirmot bontanak, számtalan árnyalatban pompáznak, nem csoda, hogy egy ilyen látványnak sokan a csodájára járnak.