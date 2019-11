Minőség, menőség jellemzi a hétvégi pécsi szórakozóhelyeket

Szokás szerint színes, változatos programok várják majd a bulizókat november középső hétvégéjén.

Lovasi András bágyadtan elegáns új nagylemezét mutatja be pénteken este héttől a Kodály Központban. Mint a Kossuth-díjas pécsi énekes elmondta, néhány régi barátja segítségével játssza el az új szólóalbum dalait, lesz néhány kedvence az előző 2001-es lemezről, de válogat olyan Kispál és a Borz, Kiscsillag dalokból is, amelyek személyesebb hangvételűek. Rajongóknak mindenképpen ajánlott a rendezvény.

A Pécsi Estben ezen a hétvégén is jó koncertekkel kell számolni. Az évad egyik legmenőbb bulija jön pénteken három zenekarral. A pécsi Mongooz and the Magnet, egy legendás amerikai rádióba nemrég bejutó The Qualitons és a pofátlanul fiatal Carson Coma is fellép. A három zenekar három különböző stílust képvisel a gitárzenei horizonton, de egyediségük nem öncélú. Másnap inkább a mainstream pop hívei örülhetnek, ugyanis a Soulwave érkezik, mely a vadonatúj dalok mellett, az eddigi legpörgősebb klubkoncerttel készül. A szombati koncert után Edo Denova teszi fel a trackeket, aki mára gyakorlatilag az összes nagyobb hazai klubban és fesztiválon zenélt és számos külföldi országban celebrált már bulit.

A Nappaliba pénteken este a Zrínyi Pop, az ország első számú gasztro-swing kultúrzenekara jön, akiknek a 20′-as évek Amerikája és a francia manouche jazz életérzés köszön vissza zenéjében. Ahogy egy jó bor is, a gasztronómiai élmények elengedhetetlen kísérője a Zrínyi Pop.

Pénteken este afrikai ütemek szállják meg a Szabadkikötőt, ekkor lép fel ugyanis Jam Tribe Live Band az Afrikanisztika Pécsett nevű rendezvénysorozat keretében. Szombaton ebbe a klubba a Mayberian Sanskülotts érkezik, hogy sajnálkozva mutassa be ismét a tavaly megjelent Neverending Sorry című lemezét.

A Caméleon klubban élőzenei bulira vigadhatnak ezúttal az örök ifjak, ugyanis a Vinyl Nihil játszik pénteken este, másnap a komlói Zrínyi klubban a Skoge, a Detonic és a Rokolya penget vadul majd.

Aki nem koncertre vágyik, csak rázni szeretne egy jóízűt, annak ezen a hétvégén is számos programot kínálnak a város táncos klubjai. A Szenesben pénteken este folytatódik a tört ütemekre építő bulisorozat. Ezúttal nem más, mint Liveon érkezik az Ifjúság úti klubba, aki a Neurofunk egyik legmeghatározóbb hazai képviselője. Az Amper klubba, a minőségi elektronikus zene fellegvárába néz be a szombati estén Nora Matisse, Zvezda Beta és Nash K. A Pécsi Sörházban maffia tematikában zajlik majd a szombat este, míg egy nappal korábban a Trafikban a fehér szín lesz domináns, ugyanis egy White Party és a lemezjátszók mögött Span & NoDj várja a bulizókat.