Mintegy száznegyven részvevővel, nagy sikerrel startolt az I. Buga Jakab túra

Szombaton rendezte meg a Balatonkör Egyesület az I. Buga Jakab kerékpártúrát a siklósi önkormányzat és a helyi Tenkes Mountain Bike Egyesület közreműködésében. A hagyományteremtő rendezvényre csaknem 140 bringás érkezett.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

Köztudott, hogy a Balatonkör Sportegyesület kerékpártúrái profi szervezés mellett zajlanak, ezért is volt szerencsés a siklósi önkormányzat együttműködése a szervezőcsapattal. Kis családunkkal – 3 gyerekkel – úgy döntöttünk, ha már ennyire közel hoznak hozzánk egy ilyen kiválónak ígérkező túrát, kipróbáljuk, elindulunk a családi körön, ami 26 kilométeres távot jelent, a Buga Jakab kerékpártúra nagyköre egyébként 82 kilométeres, de a nevezők a kétkörre is vállalkozhattak, 108 kilométert tekerve. Egy 8, egy 9 és egy 12 éves gyerekkel neveztünk a 26 kilométerre, Pécsről, tehát az első feladat már adott is volt: hogy juttassunk le 5 bringát Siklósra a lehető legkevesebb fordulóval és macerával?

Mivel nekünk csak két kerékpártárolós hordozónk van, így az egyik kölcsönzőben lefoglaltunk bérlésre egy négyes kerékpár szállítót. Pénteken délután a megbeszéltek szerint mentünk is érte, csakhogy az előző bérlő „elfelejtette” azt visszavinni. Erre az eshetőségre nem gondoltunk, így hát nagyon gyorsan ki kellett találni valamit. A férjemnek valahogyan sikerült betuszkolni három kerékpárt az egyterű csomagtartójába és hátsó ülésére, a saját kettes szállítónkra pedig felrögzített még kettőt, így a nagyobbik fiú segítségével 18 óráig le is ért Siklósra, ahol regisztráltak, a szervezők műszakilag átnézték a bicikliket, amiket aztán ott is hagyhattak a másnap reggeli rajtig. Szombaton reggel tehát mindössze annyi volt a feladatunk, hogy a három gyereket is időben „menetkészre állítsuk”, és 8 órára leérjünk Siklósra. Ebben már rutinosabbak vagyunk, úgy hogy ezzel nem volt gond, tehát az előző napon kapott kis csomagunkban talált kulacsokat megtöltöttük, felvettük a Buga Jakab túrás pólókat, és már megkönnyebbülten fellélegezve vártuk az indulást. Mellékes, de a családi kerékpártúrát tervezőknek talán hasznos információ, hogy itt még a gyerekek össze tudnak veszni a sorrenden, merthát most se volt mindegy, ki ki után halad a sorban.

A várkertben a Balatonkör Egyesület részéről Márkus Gábor, az önkormányzat részéről pedig Riegl Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket, és jó utat kívánva minden túrázónak a városvezető is elindult a családi körön. A várudvarban aztán Szentgyörgyváry Péter várkapitány indította pisztolylövéssel a rajtot.

Profi forgalombiztosítással tekertünk át Harkányba, majd onnan Drávaszabolcsra. Út közben motoros felvezető szórakoztatta a bringásokat, aminek a mi gyerekeink nagyon örültek, végignevették az utat, és egyáltalán nem jutott eszükbe, hogy esetleg elfáradtak. Bírták a távot. Drávaszabolcson a frissítőpontnál jó hangulatú activity játékkal rázták fel a kerékpárosokat. Itt tudatosult bennünk, hogy mindössze 7 gyerek van, a mi fiunk a legfiatalabb.

Visszafelé is könnyen ment a tekerés, a várkertbe érve pedig minden résztvevő megkapta a befutó érmet. Ezután pihenésképpen a Harka legenda modern feldolgozását nézhettük meg, majd nem sokkal később elindult a nagykör a térség településeit érintve, és 82 kilométernyi tekerés után 18 óra előtt értek vissza a várkertbe, ahol bográcsos gulyással kínálták őket a szervezők. Közben a tombolaajándékokat is kisorsolták, és mindenkinek esélye volt nyerni, hiszen a rajtszám volt a sorsjegy.