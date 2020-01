Mit viseljenek a férfiak 2020-ban?

A divat a férfiak öltözködésére is hatással van, még akkor is, ha annyit nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mint a nők. Éppen ezért, amikor vásárolnak, ők is alaposan megnézik, hogy amit megvesznek, az mennyire számít trendinek, hiszen senki sem szeretne ódivatúnak tűnni.

A divat pedig olyasmi, ami évről évre változik valamennyit – persze azért szerencsére nem annyit, mint ahogy azt a nagy divattervezők bemutatói sugallják számunkra. Nem kell minden évben lecserélni a komplett ruhatárat, de azért nem árt egy kis felülvizsgálatot tartani, és megnézni, hogy mik azok a jól a kombinálható alapdarabok, amiket célszerű beszerezni, hogy tartani tudjuk a lépést.

Ugyanazok az alapok

Ruhatár alapelemei a férfiak esetében nem okoznak túl nagy meglepetést: nadrág, póló, ing, pulóver, dzseki, illetve a mellény számítanak alapnak. Persze a stílust ezek sokfélesége fogja adni. Mindenből széles választék áll rendelkezésre itt: www.bolf.hu.

A pólók

Ami a pólókat illeti, egészen egyszerű és mintás, illetve harsány darabokból is válogathatunk, nyilvánvalóan annak függvényében, hogy milyen az egyén ízlésük, mi passzol hozzánk a legjobban. Illetve az is számít, hogy éppen bulizni vagy munkába indulunk-e. Amennyiben az alkatunk engedi, jó választásnak számítanak a test vonalát finoman követő pólók, a bővebb fazonokat érdemes inkább hanyagolni.

A pulcsik

Pulóverek esetében is nagyon széles a paletta, sportosabb daraboktól az elegánsabbakig. Ezen a vonalon is főleg a stílusunktól függ, hogy milyen pulcsi mellett tesszük le a voksunkat, de azért figyelembe kell venni azt is, hogy éppen hol fordulunk meg, milyen öltözéket követelnek az egyes helyzetek. Egy kapucnis, laza pulóver tökéletes sportoláshoz, vagy hétköznapi, utcai, esetleg otthoni viseletnek, de a munkahelyre inkább egy visszafogott, fekete vagy szürke, kapucni nélküli, egyszerű, karcsúsított szabású fazont ajánlunk. Ezek azok, amik örökzöldnek számítanak, így 2020-ban sem fognak kimenni a divatból.

Az ingek

Az ingek alapvetően az elegánsabb vonalat képviselik, de azért ezek közül is akad, ami lazább stílusú. Egy virágmintás ing például aligha megfelelő öltözék egy üzleti tárgyalásra, de remek választás, ha egy meleg helyre megyünk nyaralni. Mindennek lehet helye a ruhatárunkban, de csak a megfelelő alkalmakkor kerüljenek elő!

A nadrágok

A nadrágok tekintetében sincsenek túl nagy változások: a farmer továbbra is magasan viszi a pálmát, ami köszönhető annak is, hogy most már elegáns öltözetként is egyre inkább elfogadott, legalábbis egy bizonyos mértékig. A sötétszínű, fekete vagy szürke farmerok inggel kombinálva megállják a helyüket például munkában, vagy akár ügyfelekkel való tárgyalás során, ha nem kifejezett követelmény az üzleties megjelenés. A farmeron kívül természetesen a vászonnadrágok is népszerűek, és alkalmi nadrágokból is széles a választék. Az otthoni lazításhoz, illetve sportoláshoz pedig kiváló joggerek kaphatók, amik nemcsak kényelmesek, de divatosak is.

Hideg napokra

A hűvös napokon 2020-ban is szükségünk lesz mellényre, illetve dzsekire, amikből szintén rengeteg különböző fajta érhető el, a vastagoktól a vékonyabbakig, illetve a visszafogottól a harsányabb megjelenésű darabokig. A széles választékból mindenki megtalálhatja azt, ami leginkább passzol hozzá, hogy ebben az évben is divatosan tudjon megjelenni.