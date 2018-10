Most tényleg mindenki találhat kedvére való bulit a hétvégén Pécsen

Az ősz egyik legerősebb bulihétvégéje közelít felénk. Annyi esemény lesz ugyanis, hogy ember legyen a talpán, aki egy szuszra fel tudja sorolni. Számtalan stílus megannyi műfaja csap le Pécsre, felsorolni is tereh.

Az ígéretek szerint frenetikus látvánnyal, extravagáns fény- és hangtechnikával, és egy igazi időutazással érkezik a Flashback to 2000 nevű rendezvény a Lauber Dezső Sportcsarnokba pénteken már délután hattól. Az ezredforduló és a 2000-es évek hazai és világsztárjait hozzák el a szervezők, többek között a Kozmixot, a Soundlovers-t és a legnagyobb falatnak számító Groove Coverage-t.

A Pécsi Estben is sűrű hétvége jön, egy rakás koncert, és persze minden este zárásként egy-egy táncos buli. Pénteken a hardcore imádók csápolhatnak öt koncerten is, ez lesz az ősz egyik legkeményebb bulija az ígéretek szerint. A fellépések után éles váltással nemzetközi R’n’B este mutat utat a mulatozni vágyóknak. Másnap a hiphopperek örülhetnek: SAIID Akkezdet Phia lép fel, vendégként SzemBeszéL önti a rímeket. A hiphop után pedig egy világsztár elektro varázslat, a Modestep is tündököl a Space Inhalerz ünnepi buliján. A Modestep egy, legnagyobb fesztiválokat és a BBC Radio 1 toplistáját többször is megjárt banda. A dubstep világából nőtte ki magát, ám a srácok eklektikus zenei világát a drum and bass, az electro és rock is áthatja.

A Szabadkikötőben pénteken este a jamaikai zenék kedvelői gyűlnek össze a már jól bejáratott Reggae Hits The Town buli alkalmából. Fő fellépőként ELO az Irie Maffia zenekar egyik alapítója, fúvósa, zeneszerzője hozza el az afrobeat ínyencségeit. Szombaton ebben a klubban a Gyík zenekar adja a műsort, amely egy MC-vel, két gitárral, valamint egy looper-pedállal bármihez képest másmilyen zenét játszik – alternatívnak hiphop, hiphopnak alternatív.

A város ikonikus elektro klubjában, az Amperben Jay Lumen világszerte ismert DJ és lemezlovas pörgeti a lemezeket. A világhírnév önmagában keveseknek sikerül, ő azonban úgy tudta mindezt elérni, hogy a rá jellemző hangzásvilágát nem áldozta fel – nem építette be a populáris zene éppen aktuális hóbortjait a számaiba, hanem hű maradt önmagához.

A Trafikban az évad első Yugo bulija jön pénteken voivodinai fókusszal, az Exyu benddel, és természetesen Dj Dusánnal. Másnap A Nyughatatlan zenekar játszik, amely az autentikus 50-es évekbeli rock&roll egyik hazai népszerűsítője, de elsősorban Johnny Cash zenei örökségének képviselője. Nyolc év alatt négy lemezt adtak ki, a 2016-os albumuk tavaly aranylemez lett. A Pécsi Sörházban pénteken este a High School Musical Party címmel csapnak le a gyanútlan Zac Efron rajongókra, slágercunamival készülnek, és ezúttal a veretős keményebb ütemek a táskában maradnak. Szombaton a Shake IT partisorozat hozza a legütősebb R’n’B , hip-Hop és latin slágereket. Az Eozin Corsóban egy új bulisorozat kezdődik, ahol dj-ket és zenészeket eresztenek össze: Zsigabá és Acid szórja az ütemeket amit kongával és egyéb hangszerekkel tesz egyedivé a két beugró zenész, Kekó és Zenta.