Mutatjuk, hova érdemes elmenni bulizni ezen a hétvégén

Alternatív, rock, diszkó és Nigéria. Ismét változatos programsorral vár mindenkit a pécsi éjszaka. Villányban pedig jön a jól bejáratott vörösborfesztivál.

A Villányi Vörösbor Fesztivál viszi a prímet a megyében, amennyiben egy igazán jó bulifűzérre vágynak a bor és a zenék szerelmesei. A teljesség igénye nélkül kiemelnénk, hogy pénteken a Lóci játszik együttes, majd a Karthago zenél, másnap a Szabó Balázs Bandája, a Köztársaság bandája és a Hooligans is elővezeti a legnagyobb slágereit.

Erős hétvége elé tekint a Pécsi Est, hiszen pénteken este az ország egyik legjobb alternatív zenekara, a hiperkarma érkezik a klubba. A komlói gyökerekkel rendelkező Bérczesi Róbert zenekara ismét izgalmas időszak előtt áll, hiszen hamarosan megjelenik az ötödik nagylemezük. Reménykedhetünk, hogy néhány új szám is felcsendül a Kereskedők Háza római szintjén, ráadásul vendégzenekarként a Zaporozsec is fellép. Ne hagyjuk szó nélkül azt sem, hogy az este további részében a Tesco Disco bulisorozat köszön be hosszú szünet után ismét Pécsre, jön tehát a slágeres indie dalok legjava. Másnap a keményebb zenék hívei ördögvillázhatnak, ugyanis a Fish! zúzza át az éjszakát a Dystopia társaságában, majd a koncert után a városunkba gyakran visszaköszönő Necc Partyval lehet teljes az élmény.

A Szabadkikötőben pénteken este Sealab címmel új klubsorozatot indul, mely az ígéretek szerint egy lassan kibontakozó, mély, történetmesélős dj-szetteknek és live actknek ad helyet. Obwigszyh és Dj Ketamin kezeli majd a potmétereket a hatórás deep techno expedíció során. Másnap a Király utcai klubba a Tej nevű együttes tér vissza, ráadásul nem is akármilyen produkcióval, hiszen az új lemez ősbemutatójára kerül sor.

A Ti-ti-tába pénteken este folkkocsma és táncház várja a népzene szerelmeseit, míg másnap újra megdörrennek az erősítők, hiszen a Rockolya felvezetése mellett a Siberia 150. jubileumi koncertjét adja a rock, a metál kedvelőknek.

Most lett öt éves az Amper klub, s ebből az alkalomból meghívtak tíz dj-t, hogy lepjenek meg mindenkit egyedi és izgalmas szettekkel. Azokat a dj-ket kérték fel, akik a klub elmúlt éveinek meghatározó bulijait prezentálták. Olyan arcok lesznek itt többek között, mint Peter Makto, Nora Matisse, Gregory S, vagy épp James Cole.

A jól megszokott táncos helyszínek természetesen ezen a hétvégén is várják a bulizókat. A Trafikban pénteken a disco szerelemesei örülhetnek, a Pécsi Sörházban ezen a napon visszahozzák az idei nyár felhőtlen hangulatát. A Club Fashion egy különleges programot kínál péntekre, Nigéria függetlenségét ünneplik, így ennek megfelelően az afrobeat, a makossa, a dancehall és a hiphop lesz műsoron.