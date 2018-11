Mutatjuk, milyen bulikat rendeznek a hétvégén!

Ezen a hétvégén is kinyílik a buliszelep a városban. Jön a Hooligans, az Anima Sound System, és lesz kétnapos hiphop fesztivál is.

Mint egy falat kenyér, úgy hiányzott már Pécsnek egy Random Trip-buli, melynek lényege, hogy ismert zenészek a színpadon csodás dalokat improvizálva mutatnak fényt az éjszakában. Ezúttal olyan nagyágyúk egészítik ki a zenekart pénteken a Pécsi Estben, mint Járai Márk, Tóth Vera, Saiid vagy épp Siska Finuccsi. A koncert után a legjobb számokat pörgeti Dave Martin, aki a hazai neves klubok mellett már a világ ismert helyszínein is felléphetett mint például a legendás Tomorrowland-en. Másnap a Kereskedők Házában található klubban a Szabó Balázs Bandája Pécsett felejtett szavaim című műsorát adja elő. A magyar népzenét a könnyűzene különböző válfajaival és gyakran klasszikus zenei hangszereléssel ötvöző zenekar idén új nagylemezzel jelentkezett. Ráadásul nem is egyedül érkeznek, hiszen a Muzsik és Volkova is velük tart. A koncert utáni buliban garantált lesz egy igazi basszusban gazdag őszi őrület, ugyanis a legjobb budapesti partiszervezőnek választott Next Level csapata vállalta magára a zeneszórás feladatát.

Végre a Zsolnay negyedben található E78 falai is megtelnek egy kis rock- és popélettel, tudniillik pénteken egy slágerömlésbe torkolló Hooligans-koncertre van kilátás. Az estét a The Minds produkciója vezeti fel.

Szombaton ugyanitt a számos szakmai elismeréssel kitüntetett, idén 25 éves Anima Sound System az elmúlt évtizedek legfontosabb hazai elektronikus tánczenei alakulata lép fel életműösszegző koncerttel. A zenekar a régi slágerek mellett az aktualitásokra is nagy hangsúlyt fektet. Idén nem kevesebb, mint 5 albummal készülnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Szabadkikötőben folytatódik, sőt kétnapos fesztivállá terebélyesedik a Can You Kick It nevű hiphop bulisorozat. Pénteken a TheShowCrew nevű csapat mutatja meg magát, akiket a magyar hiphopban szokatlan zenei hangzásuk tesz felismerhetően egyedivé. Másnap Gege és Lil Frakk dobálja a rímeket, melyeket koszos alapok, vendégszövegek, műfaji kalandozások egészítenek ki.

A Nappaliban koncertezik a Mary Popkids és Belau szombaton. Előbbi zenekar Togetherness című kislemezét turnéztatja, melynek során egy rendhagyó bárkoncerttel készülnek. A Belau az Island of Promise című bemutatkozó videójával tűnt fel a magyar zenei életben, és számos elismerést gyűjtött be azóta.

Az igényes elektronikus tánczene fellegvárában, az Amperben Metha, a Be Massive feje játszik szombaton. Több szempontból is különleges, ha egy dj egy egész estés szettel örvendezteti meg a közönségét. Egyrészt így lehetősége nyílik arra, hogy jobban megismerje a dj pult előtt bulizókat és reakcióikat, másrészt a megszokottnál jóval nagyobb palettáról válogatva bemutathat olyan számokat is, amiket eddig senki sem hallhatott tőle.

A többi hagyományosnak mondott pécsi tánctéren is lesz alkalom a bulizásra, így például a Fashionbe szombaton Szecsei érkezik, hogy egy az első nagy össznépi végzős bulival csábítsa a fiatalokat. A Pécsi Sörházban szombaton a legkirályabb 90-es és 2000-es dance sztárok dalaival várnak mindenkit.