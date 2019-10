Nagy bulik jönnek ezen a hétvégén is, mutatjuk a kínálatot

Aki arra apellál ezen a hétvégén, hogy bulimentes időszak köszönt ránk ezúttal, az tévedésben van. Szokás szerint mindenki talál a kedvére való mulatságot, nívós koncertek, és a jól bejáratott bulik is fáklyaként mutatják az utat a partik rengetegében.

Pénteken este a Zsolnay Negyed E78 nevű koncerttermében Márta Alex (vagy sokaknak csak ByeAlex) szerzői estje hallgatható és nézhető. A zenész egy letisztult műsorral érkezik Demkó Mátyás klasszikus zongoraművész és Friderikusz Péter csellista kíséretében. A fiatal zenész munkásságának minden spektrumából válogat dalokat, igazi kuriózumra van kilátás.

A Pécsi Estben pénteken este a klasszikus metál zene lesz a fókuszban, hiszen a legendás hazai rocktúlélő, a Moby Dick érkezik, hogy Terápia című lemezét bemutassa. Érdekesség, hogy a Mateo Colon együttes melegít be előttük, akik Lengyelországból érkeznek, hogy felvillantsák az ottani rockszcéna állapotát. Másnap sem maradnak zárva a klub kapui, hiszen a kultikus Elefánt lép fel. A zenekar azzal a céllal érkezik, hogy új lemezét, az EL!-t élőzenei csokorban nyújtsa át a baranyai fiataloknak. A koncert után egy éles stílusváltással Wannabe néven egy kilencvenes, kétezres évek legjobb dalaira koncentráló táncest borzolja a kedélyeket.

A Szabadkikötőben pénteken este I Like Jam Party néven négy lemezlovas celebrálásában dübörögnek a beatek, másnap pedig a blues, a rock és a pop fúziójában utazó The Pontiac pörköl oda, majd utánuk a budapesti grunge rocker Witch Bone Garden koncertezik, a csapat zenéjében az előzetes hírek szerint fellelhetőek még a stoner és punk elemek is.

Szombaton a Kodály Központban egy igazi világsztár teszi tiszteletét Boban Marković személyében. A zenész díjak sokaságát söpörte már be, több százezer eladott lemez fűződik a nevéhez. Boban már vagy két évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint a világ legjobbja is. A szerencsés jegytulajdonosok örülhetnek, mert az előzetes érdeklődés kirobbanó volt.

A Szenes klubban a Millenium csapatának meghívásának eleget téve a főváros legforróbb jumpup dallamait hozzák el a dj-k pénteken. A Nappaliban szombaton este Bass Theory Bar címmel Sirmo és Bergi pakolgatja a lemezeket a uk garage, grime, electro, hiphop bűvkörében. A Raktárban már halloweenre hangolnak a térség legnagyobb ilyen jellegű buliját ígérve. A Pécsi Sörházban a klasszikus dance műfaja kerül reflektorfénybe: Avicii, Guetta, Alesso, Kygo is szól majd.

Komlón a Zrínyi klubban szigorú szemöldökráncolás veszi kezdetét szombaton, hiszen főként a black és a death metál kerül előtérbe. Három zenekar is lesújt majd: Blizzard, Nekrológ, The Morning Star is borzolja a kedélyeket.