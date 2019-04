Nagy sikerrel, de vegyes visszhangokkal zárult a Pécsi Egyetemi Napok

Szombat este többek között a Punnany Massif fellépésével búcsúzott az idei PEN. A sokezer látogató láthatóan kiválóan érezte magát az Expo Centerben, dacára annak, hogy rengetegen kritizálták az új helyszínt.

Az első napon máris felrobbant az internet az éjszakai órákban, olyannyira hogy a szervezőknek kellett elnézést kérniük a hivatalos Facebook-oldalukon éjfél előtt a megnövekedett zajterhelés miatt. Voltak, akik azt írták, hogy a Tettyén is tisztán hallani lehetett a koncerteket.

Tavaly a Zsolnay-negyedben sem volt ez másként, és ha mondjuk 10 évet visszaugrunk az időben, akkor a bőrgyári helyszínt is rengeteg kritika érte anno. Valószínűleg ezzel nem lehet mit kezdeni egy ekkora városban, akárhová tesznek egy fesztivált, mindig lesznek olyanok, akik nem tudnak majd aludni tőle. Egyrészt Pécs sajátos domborzati viszonyai miatt tényleg furcsán terjed a hang, másrészt sokan nem fogják belátni, hogy a városi lét ezzel is jár. Egy évben néhány napról van szó, talán kibírható. Az viszont nyilvánvaló, hogy a hányattatott sorsú Expo Centert talán épp az ilyen alkalmakra is találták ki. Ez ugyanis egy rendezvényközpont.

Viszont a látogatókkal beszélve, a legtöbben mégis annak adtak hangot, hogy a Zsolnay-negyed klasszisokkal jobb helyszín volt. Még ha ki is nőtte azt a PEN, akkor is jobban, több téren tudta „elnyelni” a tömeget – szögezte le egy egyetemista a bama.hu-nak. Most az Expoban adott volt egy nagy kinti placc, ami egy hatalmas betonfolyosó a nagyszínpad lezárásával, emellett pedig a zárt folyosóról nyíló három fedett helyszínből állt a fesztiváltér. A benti folyosó szintén zsúfolt volt, ám olyat nem tapasztaltunk, hogy ne lehetett volna közlekedni akár kint, akár bent.

Sokan említették nekünk azt is, hogy a kijutás sem volt a legegyszerűbb a helyszínre (a fesztiválbusz menetrendje nem mindig volt egyértelmű), a hazajutásnak pedig a legjobban talán a taxisok örülhettek.

A wc-k ügye is folyamatos vitaindító egy ekkora rendezvény lebonyolításánál, nos idén is kígyózó sorok alakultak ki a frekventáltabb időszakokban, sokan pedig egész egyszerűen a közeli parkolóba jártak ki elintézni kisebb dolgaikat. Igaz, ehhez le kellett a gyűrni a bejutást és kijutást megkönnyítő/megnehezítő fémkorlát labirintust, ami egy új élményelemként is felfogható indusztriál monstrumként is funkcionálhatott.

Mindezek ellenére a bulizók láthatóan jól érezték magukat, rengetegen voltak a főbb koncerteken, azt pedig majd az idő eldönti, hogy akár jövőre is szívesen visszatérnének ide a látogatók. Mi azt tippeljük, hogy egyébként igen, hiszen bulizni mindenhol lehet, és az egyetemisták (és az örök egyetemisták) akárhová képesek elmenni egy pompás Halott Pénz- vagy egy lehengerlő Punnany Massif-koncertért. És azt is reméljük, hogy a jövőben is lehetőséget kapnak az ínyencebb zenék rajongói, hiszen olyan finom zenékbe is bele lehetett botlani, mint az Ohnody, vagy a Szabó Benedek és a Galaxisok.