Nem csak a fűkasza, a motor is zavaró

Tavasszal beindulnak a kerti munkák, előkerülnek a fűnyírók és egyéb motoros kerti gépek, amelyeknek a hangja igen zavaró lehet – olvasóink is többször jelezték már ezt szerkesztőségünknek. Éppen ezért nem is lehet akármikor füvet nyírni vagy egyéb, zajjal járó kerti tevékenységet végezni. A motoros gépek használatát önkormányzati rendelet szabályozza.

Ennek értelmében a kertépítéssel kapcsolatos tevékenységeket hétköznap reggel hét és este nyolc óra között, szombaton és ünnepnapokon reggel kilenc és este hét óra között szabad végezni. Ezeken az időtartamokon kívül és vasárnap tilos zajt keltő tevékenységet folytatni. Ez alól csak az jelent kivételt, ha rendkívüli kár- és balesetveszély elhárításáról van szó.

Több olvasónk megemlítette, hogy a nyugalmukat az is megzavarja, mikor este vagy hétvégén nagy zajjal elhúz a házuk előtt egy autó vagy motor. Ezért felmerül a kérdés, hogy az autók kipufogójára és a motorok bömböltetésére vonatkozóan létezik-e szabályozás. Az önkormányzatnak erre nincs felhatalmazása, tudtuk meg Horváth Endrétől, a pécsi polgármesteri hivatal hatósági főosztályvezetőjétől, ellenben a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet szabályozza ezt a kérdéskört.

Ebben meghatározzák többek között azt is, hogy az egyes járműtípusoknál mekkora a megengedett zajszint. Azt, hogy ennek valóban megfelel-e a jármű, a rendőrség, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság ellenőrzi. A műszaki vizsgán egyébként mérik az autók, motorok zajterhelését, amennyiben az túllépi a megengedett értéket, nem engedik át a járművet.

Kivizsgálják

Azt is megkérdeztük, mit lehet tenni abban az esetben, ha egy hangos motor vagy autó elhalad a ház előtt és ezzel megzavarja a nyugalmunkat. Ilyenkor – akár anonim bejelentéssel is – a rendőrség, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé tudunk fordulni. Ők ezeket a bejelentéseket kivizsgálják, és szükség esetén az adott járművet soron kívüli műszaki vizsgára rendelhetik be.