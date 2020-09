Nem lesz ínség bulifronton – Mutatjuk a kínálat legjavát

Az első őszi hétvége igazi bulicsemegéket tartogat élő- és gépzenei fronton is. A rég bejáratott helyek ismét megtelnek élettel, és ezúttal is minőségi zenekarok teszik tiszteletüket Baranyában.

A hétvége könnyűzenei események szempontjából ismét egy jófajta kispéntekkel, vagyis a csütörtökkel indul. Sőt mi több, egy kellemes Budapest Bár lemezbemutató koncerttel melegíthetünk a hétvégére a Kodály Központban, ahol a sok kiváló művész mellett Péterfy Bori lesz a vendég. Aki pedig a nyolcvanas évek underground legendáira vágyik, az a Szabadkikötő felé veheti az irányt, ahol Menyhárt Jenő és Víg Mihály közös koncertje tekinthető meg csütörtökön.

Amíg tart a jó idő, és ameddig lehetőség van 500 fő alatti bulikat tartani, addig remek választás lehet a Káptalan Kert, ahol ezen a hétvégén is első osztályú élő produkciók színesítik az őszt. Szeptember 4-én, pénteken jóféle rockzenével tölti színültig a kertet a hazánk egyik vezető metálegyüttese, a Leander Kills. Egy nappal később ezen a helyszínen az Irie Maffia 15. jubileumát Pécsett is megünnepli, a hamarosan megjelenő új album dalai mellett a már jól bejáratott számok is elhangoznak szombaton.

A Pécsi Est helyisége ismét bemelegszik ezen a hétvégén. A szeptemberi klubnyitányt személyesen az ország egyik legmenőbb DJ-je, Metzker Viktória fogja vezényelni pénteken este, másnap pedig JumoDaddy sújt le, aki 15 éves színpadi rutinnal a háta mögött stiláris megkötöttségek nélkül mozog a basszus zene, a pop, a legújabb EDM mozgalom valamint a trópusok zenei világa között.

Folytatódik az ingyenes zenei rendezvénysorozat a Pécsi Nemzeti Színház erkélyéről BalkOn címmel, melyen fiatal pécsi zenészekkel és előadókkal találkozhatunk még az első őszi hétvégén is. Pénteken a Voisingers térzene lesz hallható, majd másnap a WingSingers és a Swing Ladies koncertje mellett lehet korzózni.

Pénteken este egy óriási őszi szezonnyitó bulival kecsegtet a Pécsi Sörház, Mikee Mykanicnak lesz jelenése és Magyarország egyik legnépszerűbb trap, dubstep, riddim bulisorozata teszi fel a pontot az i-re. Ezen a napon Partisancaféban Splatter & Gördön, vagyis a Küss Mich duó szintis és mutáns zenéket játszik a jövőből.

Szombaton este Rave Special névre keresztelt szeánsz vár mindenkit az Amper klubban Aluphobia, Gregory Galahad, Onisoris tálalásában. A 90-es évek legenergikusabb partyhulláma csap le ismét. Ugyanezen a napon a Zsolnay-negyedben található E78-as teremben Legal 500 címmel Adx, Vyntrip, Riedox, KELE csavargatja majd a potmétereket, egy vérbő techno-est várható tehát. A Raktárban is lehet csapatni természetesen szombaton este, itt Bruno x Spacc, Dilax és Rowtech Music a Szürke Ötven Árnyalata Party-val mutat fényt az éjszakában.

Komlón a 2020-as Bányásznapi koncertek ezúttal a Közösségek Háza kerthelyiségében várják az érdeklődőket, 40+ zenekar, majd a CS.Í.T muzsikál pénteken. Szombaton a bányászvárosban a Rózsaszín Pittbull is zúz egy hatalmasat a Zrínyi klubban, vendégként Neonverebek, Zelda is megmutatja a foga fehérjét.

A Siklósi vár ezen a szombaton is fiatalos hevülettel csalogat az ódon falak között, hiszen a népszerű házibulizenekar, a Delta háromórás koncerttel készül, majd Span és NoDj gondoskodik arról a bizonyos jó hangulatról.