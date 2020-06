Orfűi alterfesztivál: ismét elérhetőek a jegyek

A megváltott jegyek érvényesek az új dátumra is.

Számos hazai fesztivál elmarad a járványhelyzet miatt, ám szerencsére az eredetileg júniusra tervezett Fishing on Orfűt nem törölték, a jelenlegi állás szerint később, a nyár végén, augusztus 26–29. között rendezik meg. Az új zenei program már megtalálható a fesztivál weboldalán, a szervezőknek sikerült minimális változtatásokkal átszervezni az eredeti felhozatalt augusztus végére. Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk, a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a fesztivál jegyei rekord­gyorsasággal fogy­tak, március elejére már az összes bérlet elkelt, a pénteki és szombati napokra már napijegyet sem lehetett kapni.

A fesztivál honlapján jelezték, hogy a már megváltott jegyek természetesen érvényesek az új dátumra is. De akinek nem megfelelő az új időpont, az visszaválthatta a jegyét június 15-ig. Mivel voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel, a szervezők újra elérhetővé teszik a visszaváltott jegyeket. Így akinek eddig nem volt belépője, annak újra van esélye vásárolni. A jegyértékesítést szerdán kora délután indítják el a keddi technikai hiba után. Várhatóan bérletek, parcellajegyek és napijegyek is elérhetőek lesznek.

Megvannak már a Nagy Fishing-tehetségkereső továbbjutói is, a versenyre pályázó zenekarok közül három felléphet majd a Fishingen, a nagysátorban. A következő bandákra szavazhatunk: ¡Szia Anya!, Abigél, daydreaming twins, Eszkimó, Feed The Mogul, Heartlapse, Lépjünk a holdra, nemecsek, Rekamié, The Sign. A zenekarok bemutatkozó videóit a fesztivál Facebook oldalán lehet kedvelni. A versenyt egyébként június 18-án délben zárják majd le.