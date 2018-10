Egy hétig a könyveké lesz a főszerep a megyében

A hagyományokhoz híven idén is megrendezik a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb programsorozatát, az Országos Könyvtári Napokat. A megye számos könyvtárában különleges programokkal várják az olvasókat.

Ebben az évben a rendezvénysorozat három jelentős eseményhez kapcsolódik – a családok éve, a kulturális örökség európai éve, továbbá az idén 25 éves Nemzeti Kulturális Alap kerül a központba.

A pécsi székhelyű Csorba Győző Könyvtár 2018-ban pár nappal korábban – szeptember 27-én – indította programsorozatát. A kiemelt események között szerdán rendhagyó irodalomórával várták az érdeklődőket, csütörtökön Hábetler András és az egyetem művészeti karának hallgatói várják a komolyzene rajongóit, pénteken pedig a labdarúgás szerelmesei vehetnek részt egy beszélgetésen, melyre Hegyi Iván szakíró érkezik. A mozgalmas hét záróeseménye október 7-én az 50 éves Kertvárosi Fiókkönyvtár ünnepsége lesz.

Az intézmény további változatos programokkal várja az érdeklődőket Pécsett és megyeszerte. A könyvtári szolgáltató helyek több közösségi programmal csatlakoznak a programsorozathoz. Szigetváron például a programsorozathoz kapcsolódóan városjáró vetélkedőre hívják a helyieket. Az épületeken, műemlékeken idézeteket rejtettek el, a cél megtalálni ezeket, fotót készíteni velük, és a könyvtár e-mail-címére elküldeni. A legtöbb beküldött fotó tulajdonosai díjazásban részesülnek.

Szentlőrincen csütörtökön a könyvtár integrált könyvtári rendszerének megismerésére biztosítanak lehetőséget. A sellyei könyvtárban a könyvmolyok örömére kedden este író-olvasó találkozót tartottak, a meghívott vendég Fejős Éva újságíró volt. A harkányi bibliotékába is érdemes a héten ellátogatni, ugyanis ingyen lehet beiratkozni és eltekintenek a büntetéstől is, ha most visszük vissza a rég elfeledett könyveket.

A kisebb községekben is változatos programokkal várnak

Nem csak a nagyobb városi könyvtárakban várják az olvasóközönséget színes programokkal, a községekben lévő kisebb intézményekbe sem bánjuk meg ha betérünk a napokban. Hegyszentmártonban már harmadik éve, hogy a program keretében a legjobb olvasókat megjutalmazzák, és arra biztatják a lakosságot, hogy olvassanak minél többet, hogy a következő évben ők is a díjazottak közé tartozhassanak. A Bicsérdi Könyvtárban szerdán a roma kultúra, szokások és hiedelmek megismerése került a középpontba játékos formában. Vokányban a gyermekek és a fiatalok is kipróbálhatják, hogyan készítették nagyanyáink a különböző tésztaféléket. A Tésztagyár elnevezésű program célja a közösség összekovácsolása.