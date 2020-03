Pécsett van a számítógépes játékok Mekkája!

A játéktörténet elejétől, generációkon keresztül lehet végigfigyelni és persze kipróbálni a tévés és számítógépes játékok fejlődését Pécsett. Van olyan, amit vitrinbe tesznek, mert annyira egyedi.

A hetvenes évektől van itt minden

Az egyik legidősebb és mégis legismertebb az a pingpong játék, amiről kevesen tudják, hogy Pécsett gyártottak és még a hadsereg is használta.

– Analóg karral fel-le lehetett mozgatni a pixelekből álló lapocskát, ez volt az ütő. Ehhez a játékhoz tartozott egy kiegészítő pisztoly, amit a honvédségnél használtak. Ezzel át lehetett váltani lövészet gyakorlatra és akkor egyetlen pixel rohangált ide-oda képernyőn – avat be a részletekbe Kókány András, a gyűjtemény egyik tulajdonosa.

Ezek után szivárgott be az otthonokba az elektronikai játék, ami a konzolok kezdetét jelentette. A pécsi kiállításon, ami a Zsolnay-negyedben található, a harmadik generációtól kezdődően minden kipróbálható.

– A ’80-as években kitalált játékok, mint például a Super Mario ügyességi játékok voltak, amit a gyerekek sok gyakorlással elsajátítottak, de nem ültette le őket egész napra a képernyő elé – mondja Kókány Andris.

A tévés-, számítógépes játékok Mekkájában egyszerre hatvanan tudnak visszarepülni az időben

– Ezek a programok, amik a gépeken vannak, szinte már beszerezhetetlenek, értékük felbecsülhetetlen – mondja Kókány András.

Ezért tematikus napokat is szerveznek, és egy-egy játékot ki lehet próbálni minden számítógépen. Most hétvégén például a SONIC, a kék sündisznó kerül középpontba.

– Imádjuk a retro és a mostani játékokat is, nagyon sok tagunk szeret ide látogatni a JátechTér kiállításra – mondja Farkas Ákos, az Országos Gamer Egyesület elnöke.

A pécsin kívül a világban összesen két hasonló ilyen kiállítás létezik, az egyik Ausztráliában, Melbourne-ben. A másik Amerikában New Orleansban. És ami az egészben a legszebb, hogy ők hárman tartják is a kapcsolatot, így akár a világ másik pontjáról is érkezhet egy „veterán” játék Pécsre.