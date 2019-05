Piknikezhetünk is, de azért lehet koptatni a táncparkettet

A Zsolnay negyedben kellemesebb ülős koncertek csábítanak, míg a város egyéb klubjaiban elszabadulhat az őrület.

Ezt ne hagyja ki! Letiltotta a Facebook a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetési fiókjait

Pénteken kezdődik a Zsolnay Piknik a Zsolnay negyedben, amely minden évben kínál minőségi koncerteket, most sem lesz ez másként. Az egyik kiemelt program Falusi Mariann Királyok és Királynők című estje lesz az E78-ban, és a név kötelez, tényleg a legnagyobb előadókat idézi fel a művésznő. Hallhatjuk a Queen, az Abba, Cher, Michael Jackson, Frank Sinatra és Madonna dalait is. Másnap ugyanezen a helyszínen hallható dalválogatás a Pál Utcai Fiúk zenekartól, az együttes több mint 35 éves múltját egyszerre foglalja össze, értelmezi újra és ünnepli. Hallhatók lesznek dalok a kezdetek kezdetéből és a jelenből is egyaránt.

A Szabadkikötőben pénteken este a reggae rajongói gyülekeznek. Fayabolo lesz az egyik vendék, aki 2000 óta szövegel, magyarul kezdte hiphop zenére. Azóta sokféle zenei irányzatban kipróbálta tudását, de az elektronikus basszuszenékben találta meg magát. Biggiebwoy a Love Alliance, az első magyar reggae sound tagja és országunk legkiválóbb szelektorainak egyike. Másnap a Gentry Sultan kvartett csap le, amely szélesre tárja kapuit az ambient, a punk, a népek zenéje, a sramli, és a noise előtt is és továbbra is belső törvényszerűségeinek engedelmeskedve zenél az örökkévalóságnak.

A Ti-Ti-Tában ismét a zúzósabb zenék fokozzák a hangulatot a hétvégén. A Broken Memory, s The Silence Now és a Forgotten Promises is játszik szombaton, a másnapi nyakfájás tehát garantált. Természetesen a komlói Zrínyi klubban se kell unatkoznia a helyi rockereknek, érkezik ugyanis a Metal from Hell koncertsorozat a FATE és a WindMill zenekarok közreműködésével. Pénteken játszik a Classic rock színpadán a Smood. Az elsősorban feldolgozásokat megszólaltató zenekarra többféle zenei stílus jellemző, ahol mindenki megtalálja a kedvére valót. Lágy dallamokkal és feszes ritmusokkal próbálnak meg ezúttal is hangulatos légkört teremteni.

Szombaton Drake és DJ Khaled legnagyobb slágereivel forrósítja a Pécsi Est táncparkettjét a Rock the City csapata. Az Amperbe ér szombaton a nyugat-magyarországi régió elsőszámú partysorozata, a The Etiket, amely mára nemcsak megkerülhetetlenné, de az egyik legnagyobb elektronikus zenei hatást gyakorló eseményévé vált a hazai techno színtéren. A Trafikban pénteken este Josh & Kau a két rezidens lemezlovas gondosan összeválogatja a legfrissebb táncolós, éneklős számokat a világ aktuális toplistáiról. A Pécsi Sörházban trash party lesz kellemetlenül kínos zenékkel pénteken este, másnap pedig élőzenés retró parti csap le a gyanútlan bulizókra.