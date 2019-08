Pompa és káprázat gyönyörű lányokkal – Ilyen volt a Miss Universe 2006-os pécsi döntője

A Tündérszépek nevű szépségversenyünk kapcsán ezúttal egy igen rangos megmérettetést idézünk fel 2006-ból, amikor is Pécsett rendezték a Miss Universe döntőjét.

2006-ban már tizenötödik alkalommal szervezték meg a Miss Universe magyarországi döntőjét, melynek akkor Pécs volt az otthona. A magyar hölgyek szépségét jól jellemzi az a tény, hogy már ekkor a tizenhetedikek voltak a világ szépségranglistáján (107 jegyzett ország közül) – az addig rendezett Miss Universe versenyek alapján, holott a versenybe hazánk csak jóval később csatlakozott be.

A hölgyek vetélkedésére 13 évvel ezelőtt 1390-en jelentkeztek az országban, és Pécsre már csak a 22 válogatott szépség érkezett. A 18-23 esztendős manökenalkatú lányok többsége 2-3 nyelven beszélt, főiskolai vagy egyetemi hallgató volt. Érdekesség, hogy a verseny délutánján a résztvevőknek intelligencia-tesztet kellett kitölteniük, melynek az eredménye beleszámított a végső sorrendbe.

A hatalmas showműsort Csisztu Zsuzsa vezette, a fellépő művészek között pedig hallgathattuk a Fiesta együttest, Marcellinát, a Gráciát, Komonyi Zsuzsit, 3+2 zenekart, Afro Keguys Bandt és a Ritmo Latino-t. Fásy Ádám pedig Bunyós Pityuval, Sláger Tibóval kollaborálva előadta a méltán népszerű Mestrehármas című kompozícióját.

A Miss Universe Hungary 2006-os döntőjében Baranyának sem kellett szégyenkeznie, a második udvarhölgynek a pécsi Vígh Adriennt választották. Az első udvarhölgy a székesfehérvári Soós Anita lett, míg a koronát, a budapesti Bende Adrienn fejére tették fel.

A többi résztvevő a pécsi döntőben: Sipos Olivia, Simonyi Krisztina, Balogh Éva, Prokai Krisztina, Tóth Gabriella Veronika, Laib Réka Edit, Szappanos Kitty, Török Nikoletta, Lekov Ildikó, Valla Csilla, Nagy Adrienn Erika, Tóth Zsuzsa, Nyerges Judit, Farkas Edina, Polgár Ildikó, Katona Anikó, Panari Tímea Noémi, Kriston Viktória, Kelemen Nikolett voltak.

A 20 esztendős Adrienn képviselhette tehát hazánkat a Los Angeles-i Miss Universe World vetélkedésen. Ebben az évben sikerült először a magyar versenyzőnek bejutnia a Los Angelesben 2006. július 23-án megrendezett világverseny TOP20 középdöntőjébe. Nézze meg ezen a videón, hogy hogyan fogadta a hírt a világdöntőben:

A mi versenyünk hasonlóan nívós lesz, ne maradj le róla!

Nagy sikert ért el a bama.hu és Baranya megye az első Tündérszépek névre elkeresztelt versenyében, hiszen Fábián Evelin révén megyénkbe került korona. Evelinnel az elkövetkező hetekben is találkozhatsz több cikkben is itt a bama.hu-n, (sőt meglepetésekkel is készülünk), de addig is legyen a cél ismét, hogy a Tündérszépek 2020-as megmérettetésében újból baranyai győztest avassunk! Ezért most arra buzdítunk téged, hogy nevezz a versenyünkre!

A nyertesekre többszázezres álomutazások, tévéshow és felkészítő tábor vár. Első körben ehhez Baranya megye legszebb lányait szeretnénk megtalálni, érdemes hát igyekezni a jelentkezéssel, ugyanis a megyei fordulóba most is csak 30 lány juthat be.