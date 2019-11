Profik és amatőrök egyaránt szívesen látogatják a pécsi jégpályát

Három fiatal fiú mutatott be ügyes trükköket a pécsi jégpályán, amikor tegnap ott jártunk. Rajtuk kívül nem voltak sokan, ami nem is meglepő, hiszen hétköznap délelőtt volt. A hétvégén viszont megtelik korcsolyázókkal a pálya.

Nagyjából tíz éve nem volt rajtam korcsolya, de tegnap előszedtem a szekrény mélyéről, hogy kipróbáljam a pécsi jégpályán, ahol november elején kezdődött az idei szezon. Az első pár méter elég bizonytalan volt, hiába, a régen jól begyakorolt mozdulatok mára berozsdásodtak. Szerencsére a három fiú, akik elképesztő trükköket mutattak be addig, segítettek nekem. Jöttek is a jó tanácsok, hogy hajlítsam be a térdem, és dőljek kicsit előre. Máris jobban ment minden, de még így sem mertem fél méternél messzebbre menni a korláttól. A trükköket inkább rájuk hagytam, hiszen nagyon jól ment nekik, én pedig addig Maretics Györggyel, a jégpálya vezetőjével beszélgettem.

– Hétköznap délelőtt és délután leginkább óvodás- és iskolás csoportok jönnek korcsolyázni, nemcsak Pécsről, hanem például Barcsról, Mohácsról, Sellyéről is – tudtuk meg a vezetőtől. – A hétvégék erősebbek, péntektől vasárnapig este is nyitva vagyunk. Rengetegen jönnek ki, múlt szombaton csak este hatszázan rótták a köröket a jégen.

Sokan nemcsak kedvtelésből járnak ide, hiszen edzéseket, tanfolyamokat is tartanak a pályán. Minden évben két korcsolyatanfolyamot indítanak, de tréningeznek itt jégkorongozók, gyorskorcsolyázók is. Korábban pedig számtalan rendezvényt tartottak a pályán, a nézők megtöltötték a lelátókat. Maretics György felidézte, hogy volt itt olyan verseny, amikor szöges gumikkal megerősített motorok vonultak fel a jégen, de rendeztek itt nemzetközi gyorskorcsolya versenyeket és jégtáncbemutatókat is. Pár éve egy komolyabb átalakításon is átesett az intézmény, akkor a hűtéstechnikai rendszert cserélték le. Az élet nyáron sem áll a pályán, a jég alatti, sima betonfelület sok rendezvénynek biztosít ideális helyszínt. A Vietnámi Nemzeti Bábszínház vízi bábelőadást adott itt, volt, hogy teniszpályákat alakítottak ki, több éven keresztül pedig a pécsi ipari vásárt rendezték itt.

A korcsolyázók között is nagyok a különbségek, minden korosztály képviselteti magát, akadnak kezdők és újrakezdők – mint én –, és akadnak profik – mint a fiatal srácok tegnap délelőtt. Éppen ezért annak sem kell aggódnia, akinek nincs korcsolyája, hiszen kölcsönözni is lehet.

– A vállalkozónak, aki a kölcsönzéssel foglalkozik, közel ezer pár korcsolyája van – mondta el a létesítmény vezetője. – Folyamatosan újítja és élezteti a készletet, amiben a gyerek mérettől a felnőtt, férfi méretig minden megtalálható.

Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal, hogy a korcsolyázáson kívül kipróbálnám a jégpálya-karbantartó gépet is. Ez az a szerkezet, ami nyitvatartás után a pályán köröz, hogy összeolvassza a felületen összegyűlt havat és a bevágásokat, és így sima jég fogadja a következő vendégeket. Egy-egy komolyabb használat után ezt a műveletet kétszer is el kell végezni. A jég egyébként nagyjából négy centiméter vastag, alatta sima betonfelület található. A betont –12 fokra hűtik le, majd szezonkezdés előtt milliméterenként viszik fel rá a vízréteget, ami megfagy. Ezt egészen addig folytatják, amíg el nem érik a kívánt vastagságot.