Rekord és trópusi időjárás jellemezte a pécsi zenekarok fesztiválját idén

Sokak kívánsága vált valóra, hiszen ebben az évben a nyilvánvaló okok miatt nyáron rendezték meg a pécsi zenekarok fesztiválját, melyen évről évre egyre több helyi zenekar léphet fel. A szokásos évindító, téli időpontot idén a pandémia csúsztatta át július közepére, így azt is megtudtuk végre, milyen a trópusi tombolás a pécsi klubokban.

Ha egy szóval kéne jellemezni, akkor azt mondhatnánk, hogy izzasztó. Minden más azonban változatlan maradt. Már délelőtt megteltek a klubok, hiszen az indító sávban olyan zenészek robbantották be a hangulatot, mint Ganxsta Zolee, aki ezúttal akusztikus gitárral a kezében énekelt. A Pécsi Estben pedig az Animal Cannibals mutatta meg, mitől ők a hazai hiphop doyenjei. Tévedés ne essék, a fent említettek nem pécsi zenészek, de idén is voltak meghívott művészek, ezúttal a fővárosból és Eszékről is érkezett három-három produkció.

Ami pedig a pécsi zenészeket illeti, kitettek magukért. A legtöbb produkció számára ez az év nagy eseménye, ahol megmutathatja magát, így az a 20 perc, amit a zenekarok kapnak, az számukra maga a világ. Ebben a rövid rohamban mindenki bele tudja tenni a programja velejét, és ez az az időmennyiség, amelyet még a gyerkőcök és a nagyszülők is élvezettel kibírnak. Hiszen az is egy unikális jelenség már a városunkban, hogy az említett korosztályok szerves részei a fesztiválozó közönségnek. A zene hét klubban hajnalig szólt, a Király utca közepén éjfél környékén már egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Idén is rekordról adhatunk hírt, hiszen majdnem 140 produkció állt színpadra, csaknem 600 zenésszel. Ha még kicsit bűvészkedni akarunk a számokkal, akkor leszögezhetjük, hogy Pécsett nagyjából minden ezer emberre jut egy zenekar, mutasson még valaki ilyet hazánkban.

Azok az aggodalmak is alaptalanok maradtak, hogy a nyár miatt kevesebben lesznek az idei Made in Pécs fesztiválon, egyedül az egész napra jellemző trópusi esőzés kergette a közönséget, és így egyik-másik klub is igazi karibi szaunává alakult át. Bár szambázó táncosok nem igazán voltak, de a gitárokkal az utcán grasszáló fiatalok idén is jelezték a turistáknak, hogy Pécs továbbra is Magyarország könnyűzenei fővárosa, és ezt a címet nem adjuk át senkinek.