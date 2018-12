Remek alternatívát nyújtanak a hazai pályák is a pihenéshez

Bár itthon a nagyobb havazás még várat magára, de sok helyi pálya rendelkezik már hóágyúval, így nem kell aggódnunk, hogy messze kéne mennünk egy kis havas kikapcsolódásért. Azok viszont, akik komolyabb, hosszabb pályákra vágynak a környező országokban találhatnak maguknak, mert több helyen is megkezdődött már a síszezon.

Magyarország

Idén az elsők között nyitotta meg kapuit hazánk legnagyobb síközpontja, az eplényi Intersport Síaréna. Jelenleg több mint két kilométernyi pálya van nyitva, de a növendékeket már várja a tanpálya jó minőségű hóréteggel. Üzemel egy négy-, illetve egy kétüléses felvonó is. Továbbá büfé működik itt, és kölcsönzési lehetőség is van. Mindezek mellett a síiskolában képzett oktatók várják a tanulni vágyókat. Napijegy felnőtteknek 9500, 14 év alattiaknak 6700, 14 év feletti diákoknak és 62 év felettieknek pedig 8500 forint.

A Kékestető Sícentrum hazánk második legnagyobb pályarendszere is megnyitotta kapuit. A téli sport kedvelői itt tíz sípálya közül választhatnak, izgalmas ívek a lendületes sízőknek, szelíd lankák a kényelmesebb síelőknek. A közel 4 km-es pályarendszeren, ratrakok és nagy teljesítményű hóágyúk dolgoznak folyamatosan a kiváló hóviszonyok és a hógarancia biztosításáért. A napijegy felnőtteknek 7500, 14 év alattiaknak ingyenes, a 14 év feletti diákoknak és 62 év felettieknek pedig 5500 forint.

Ausztria

Semmering – Stuhleck körülbelül 400 kilométerre fekszik Pécstől. A semmeringi hágó végénél fekvő, nagyjából ezer méter szintkülönbségű síterületen hóágyúzott pályák fogadják a sízőket. A pályák kékek és pirosak, éjszakai és Nemzetközi Síszövetség versenypálya is található a síterepen. A családosok kedvence lehet ez a síközpont, mivel a sípályák mellett működik egy 5 km hosszúságú szánkópálya, valamint szánkókölcsönzési lehetőség is van. A sípályák hossza összesen 26 km, ebből 18 kék és 8 piros nehézségű, jelenleg 9 felvonóval üzemel. A felnőtt napijegy ára 44,5 euró azaz 14.240 forint, a gyereknapijegy 22 euró, ami jelenlegi árfolyamon 7040 forint.

Szlovénia

A krvarveci Júliai-Alpokban lévő sícentrum parkolóiból buszok viszik a vendégeket a kabinos völgyállomáshoz, illetve a pénztárakhoz. A síközpont, amely 420 km-re található Pécstől, legmagasabb pontja 1971 méter, innen piros és fekete pálya indul lefelé, de a kezdők könnyű lejtőket is találnak. Külön pályákat alakítottak ki monosízőknek és snowboardosoknak, utóbbiak számára félcső- és boardercrosspálya is van. Itt a pályák hossza már mintegy 30 km, melynek megoszlása 7 km kék, 15 km piros és 8 km fekete. Ezért mondhatjuk azt, hogy ez a sícentrum elsősorban a haladó és profi síelőknek lett kialakítva. Jelenleg ugyan csak 4 kilométer üzemel 6 felvonóval. A jegyek ára Ausztriához képest jóval alacsonyabb, ennek megfelelően a felnőtt napijegy 33 euró, ami 10.560 forint, a gyereknapijegy pedig 18 euró azaz mintegy 5760 forint.

Több szempontra is figyelni kell a síterepek és a szállások kiválasztásakor

Beszélgettünk egy pécsi síoktatóval, aki elsősorban iskolás csoportokat visz külföldre, hogy megismertesse velük a síelés szépségét.

Mint elmondta, leginkább iskolákban szoktak toborozni jelentkezőket a táborokhoz, majd több utazási iroda ajánlatát összehasonlítva választják ki a legmegfelelőbbet árban és a szolgáltatások tekintetében egyaránt. Főképp a hat év feletti gyermekek jelentkezését várják, de sok esetben szívesen csatlakoznak a szülők is a csoporthoz, ezzel teremtve meg a közös kikapcsolódást. Kisgyerekes családoknak több szempont szerint szoktak síterepet ajánlani. Lehetőleg viszonylag közeli úti célt válasszanak, felesleges a gyerekeket nyolc órán át utaztatni, ha közel, négy órán belül is lehet találni jó síterepeket, így kevésbé lesznek nyűgösek a kicsik. Érdemes a liftek típusait is figyelembe venni, és a gyerekek sítudásához igazítani: egyértelmű, hogy a kabinos liftek minden szempontból gyerekbarátok, biztonságosak, szélvédettek, könnyen lehet rajtuk akár néhány percet pihenni is.