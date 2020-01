Ritkán járt utakat hódítanak meg a túrázás szerelmesei

A Mecsek Egyesület rendszeresen szervez nyílt túrákat, amelyekre minden természetkedvelőt várnak.

Évnyitó túrájukat a Zsongor-kőhöz a hétvégén tartották meg, de aki erről lemaradt, január 12-én, azaz vasárnap is csatlakozhat hozzájuk. Az egyesület most egy különleges túrára hívja a kirándulókat, Hosszúhetényből indulva a Kelet-Mecsek ritkábban járt útjait hódíthatják meg a résztvevők. A nagyjából 14 kilométeres kirándulás érinti többek között a Kis-tóti-völgyet, Pusztabányát, Köves-tetőt, végül pedig Petőfi-aknán fejeződik be. A találkozás a hosszúhetényi községháza előtt lesz délelőtt fél tízkor, a célállomásra pedig a tervek szerint délután egy óra körül érkeznek a kirándulók. A túravezető Becze László lesz.

A hónapban még egy nyílt túrát szervez az egyesület, amely Liptódról indul Kátolyba. A gyaloglásban megfáradt túrázók az eseményen disznótoros falatkákat is kóstolhatnak.