Rock kerül a fókuszba: jön a Supernem, az Akela és a Leander Kills is

Mozgalmas lesz a hétvége a rockereknek, de az egyéb műfajok rajongói is találnak maguknak és szívüknek kedves programokat.

Egy igazi nehéz bombázással indul a hétvége a pécsi buliéletben, ugyanis a Supernem robban be pénteken este a Pécsi Estbe, hogy elhozza a hazai pop-punk legnagyobb alapvetéseit. Hogy tovább fokozzuk a jó híreket, nem egyedül érkeznek: itt lesz a Kies, és pécsi részről a Junkie Jack Flash mutatja meg, mi a helyi csibészség. A koncertek után nemzetközi szemeszterzáró buli lesz többek között Dj Narával. Másnap a garázs rock és az indie rajongói rohamozhatják meg a Kereskedők Háza római szintjét, hiszen az Ivan & The Parazol és az Esti Kornél nyűvi majd a gitárokat. A koncertek után többek között a Halott Pénz lemezlovasa, Venom pörgeti a legjobb r’n’b zenéket.

A sokféle alapanyagból (többek között dub, trip-hop, jazz, pop) főzőcskéző, és mindezt némi pszichedéliával fűszerező Drope évek óta működteti zenei zugkonyháját Pécsett, s az improvizációkra és jammelésekre épülő próbákon folyamatosan bugyognak elő a később szilárdabb alakot öltő dalok. Ezt most élőben is meg lehet hallgatni pénteken este a Nappaliban.

A Szabadkikötőben pénteken a Korai Trancemission lesz a fő fogás, mely az idén 28 éves Korai Öröm zenekar tagjaiból alakult formáció, és ekként tér vissza a pszichedelikus gyökerekhez. Acid szintik, flamenco gitár, doromb és khoomei ének, könyörtelen dob és basszus hallható majd tőlük. Megalakulása óta számtalan külföldi és hazai koncertje mellett Ozora visszatérő vendégei. Szombaton sem lesz kegyelem, ugyanis biodark szeánszot tartanak ION-nal, Moss-szal és Szovjettel a Király utca végén található klubban.

A Ti-Ti-tába a metál hazai nagyágyúja, az Akela hozza el a farkasüvöltő dalait pénteken este, míg másnap Nyugat-Magyarország két legőrültebb rock n’ roll bandája, a Vadvágány és a Red Rockets zenekar érkezik egyenesen Szombathelyről. További remek hír a fémzenék kedvelőinek, hogy ugyanezen a napon a komlói Zrínyi klubban a Leander Kills országos turnéja ér a Poison Alley társaságában.

A Pécsi Sörházban pénteken este számos Shawn Mendes számot fognak előhúzni a tarsolyból, hol eredeti, hol remix változatában egy kis házibuli körítéssel. A Fashionben ugyanezen a napon az év egyik nagy bulija jön, hiszen Burai Krisztián érkezik. A tehetséges dalszerző olyan előadókkal dolgozott és dolgozik együtt, mint Kállay-Saunders András, Rúzsa Magdi vagy épp Király Viktor. A Trafikban pénteken a latin zenék és az r’n’b szerelmesei koptathatják a parkettát.

Az Amperben szombaton este a Secret Factory nevű soproni duó pakolgatja a lemezeket. A páros már Pécsett is bizonyított, bő másfél évtizede stabilt pontja a hazai klubéletnek. House és techno szettjük kerül most a középpontba, de érdemes a megjelenéseikből is felkészülni, hisz a berlini Resopol Schallware kiadónál is látott napvilágot már számuk.

