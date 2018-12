Soha nem látott buliáradat takarja be Pécset

Az óév utolsó pár napja akkora bulirobbanást hoz Pécsre, hogy gyakorlatilag felsorolni is nehéz a sok előadót, partit, nemhogy átlátni. Ebben a cikkben nem is tudunk minden megmozdulásra kitérni, embert próbáló feladat lenne. A szilveszteri napról elöljáróba annyit tudunk mondani, hogy természetesen minden elérhető bulihelyen lesz valami program.

A Pécsi Estben az év utolsó napjaiban a város legnagyobb zenekarai közül kettő ad klubkoncertet. A Punnany Massif pénteken és szombaton este is odacsap, hogy lezárjon egy számára kiváló évet, és egy tizenöt éves korszakot. A 30Y vasárnap, december 30-án ad várhatóan fergeteges koncertet, előzenekarként pedig az Idegen nevű zenekar is bemutatkozhat. Szilveszterkor a Rock the City csapata hozza el a boldogságot ebbe a klubba. A dj pultban két nagyágyúval robbantanak, így a pop, a retro, az r’n’b és a hip hop legjobb zenéi csendülnek fel.

A Nappaliban pénteken este a Dope Calypso pótolja be nemrég elmaradt koncertjét. A budapesti négyes olyan, mintha egy garázspunk-zenekar váratlanul belebolondult volna a hatvanas évek végének limonádé popzenéjébe. Vendéget is hoznak magukkal, hiszen a hazai pályát képviselő, épp egyéves Doggos melegíti be a színpadot. December 30-án a város ikonikus vegyesfelvágottja, a D.O.G. celebrálja az ünnepi előszilvesztert, míg másnap az egyik évből másikba való átmenet itt sem marad el.

A Szabadkikötőben pénteken a chill-out, a dub, a trance és az etnó nagykövete, az Óperentzia is bebizonyítja, hogy nem múlhat el év pécsi koncert nélkül, míg másnap ezen a szórakozóhelyen a pécsi hiphoposok ülnek évzáró tort. A Can you kick it című partisorozat keretében a Szembeszél csapata tolja az ütemeket. A négy éve alakult egylet a kilencvenes évek klasszikus boombap stílusát képviseli.

Pénteken a PTE ÁOK-aulába, a Szigeti útra a Budapest Bár érkezik, akiket nem lehet nem szeretni: el kell jönni a koncertre, hátradőlni, bulizni, élvezni a zenét és a jobbnál jobb számokat. El lehet hozni a nagyit, az unokát, a barátnőket – garantáltan mindenki jól fogja magát érezni. A zenekar már 10 éve játssza sajátos és merész feldolgozásait, válogat a csodálatos dalkincsből, amit a magyar zeneirodalom ránk hagyott.

Szombaton a Kiscsillag immár hagyományos óévbúcsúztatóján a Kodály Központban a hely adottságainak megfelelően főleg akusztikusra hangszerelt szerzemények burjánznak majd, persze lesz néhány meglepetésdal régebbről, többek között a Kispál és a Borz repertoárjából is válogatnak Lovasi Andrásék. Vasárnap a Neoton Família koncertezik a Lauber Dezső Sportcsarnokban, többéves hagyomány már az évzáró koncertjük a városban.

Pécs egyik legnagyobb szilveszteri bulija hagyományosan az Expo Centerben lesz, ahol többek között az Irigy Hónaljmirigy, a Delta zenekar is fellép, de a dj pultban az ország legjelentősebb partifelelősei váltják egymást: itt lesz Bárány Attila, sőt Náksi Attila is. Master Blaster néven pedig a német eurodance legenda is slágerfüzérrel készül, dalaik nem hiányozhatnak egyetlen igazi retro buliról sem.

A Széchenyi téren, a város szilveszteri bulijában Deniz, a kétszeres Fonogram díjas „kazincbarcelonai” rapper és zenekara kezd este kilenckor, majd utána a Mystery Gang hozza el fergeteges rock and roll partiját az ország legautentikusabb rockabilly zenekaraként december 31-én.

És a teljes pécsi szilveszteri kínálatot itt találja!

