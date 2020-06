Szabad már a csobbanás, hétvégén volt, aki megtette

A hétvégén berobbant az igazi nyár, a jó idő pedig sokakat a vízpartra csábított. A kánikulában nincs is jobb, mint megmártózni a hűs vízben, de az nem mindegy, hogy ezt hol tesszük.

A nyári melegben sokan döntenek úgy, hogy a vízparton vészelik át a kánikulát. Ez valóban jó döntés, de nem mindegy, hogy hol csobbanunk, hiszen megyénkben továbbra is csak három kijelölt természetes fürdőhely üzemel. Ezek az orfűi Kistó strand, a Pécsi-tó gát melletti részénél található szabadstrand és az abaligeti I. számú tó szabadstrandja. Ahogy minden évben, így idén is a szakemberek csak ezeknek a fürdőhelyeknek a vízminőségét ellenőrzik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nemrég közzé is tette ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét, eszerint az Abaligeti-tó tűrhető, az orfűi Kistó jó, a Pécsi-tó strandja pedig kiváló minősítést kapott, tehát mindhárom helyen szabad a csobbanás.

Ahogy az NNK összesítésében olvasható, a minősítés statisztikai módszerrel történik, amely nem csak a baktériumok számát, hanem az ingadozás mértékét is figyelembe veszi. A kapott minőségi kategória – kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt – azt mutatja, hogy milyen valószínűséggel fordul elő szennyezés a fürdőhelyen. Kiváló fürdőhelyeken nagyon ritkán, kifogásolt fürdőhelyeken olyan gyakran, hogy a fürdés már nem biztonságos, bár ez sem jelenti azt, hogy folyamatosan rossz a vízminőség. Kifogásolt minősítést egyébként a mintavételek alapján jellemzően a folyóvízi strandok kaptak. Összességében azonban pozitív a kép, hiszen a 2019-ben üzemelt 237 természetes fürdővíz 77 százalékát a kiváló, 13 százalékát a jó, és mindössze 5 százalékát sorolták a tűrhető kategóriába a szakemberek. A nyaralóknak is jó hír, hogy a balatoni standok zöme még mindig kiváló besorolású.

A természetes fürdővizek minősítése minden esetben négy év – a legutolsó négy fürdési idény – eredményei alapján történik. Minden évben négy mintát vesznek az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok, egyet a fürdési idény megkezdése előtt, majd havonta.