Szent István koktélt és szikrázó italokat is kínálnak a pécsi rocker bárban

Aki még nem hallott volna Pécs talán egyetlen, kifejezetten rockereket célzó bárjáról, most megismerheti. Bencsik Sára, a pécsi Sárkány Barlang fiatal tulajdonosa mesélt lapunknak a hely érdekességeiről.

– Mikor és milyen apropóból nyitott meg újból a Sárkány Barlang?

– A vállalkozás március 15-én nyitott egy hatalmas nyitóbulival. Próbálunk családias és baráti hangulatot nyújtani mindenkinek. Ezért cserébe azt várjuk el a vendégeinktől, hogy ők is elfogadják azokat, akiktől a mindennapi életben esetleg elfordulnának. Egyelőre úgy látjuk, hogy a jó zene, a barátságos légkör, a jó sör megteszi a hatását. A Barlang régen a törzshelyem volt, szívesen jártam oda, így amikor meghallottam, hogy kiadó, rögtön fantáziát láttam a helyben. Célunk, egy kellemes, barátságos szórakozóhely kialakítása, ahol minőségi rockzene mellett egyszerű, de finom ételek, minőségi italok várják a betérőket.

– Miben más ez a hely, mint a többi kocsma?

– A mindig friss csapolt sörök mellett a Pécsi Sörfőzde palackos söreit is kínáljuk. Természetesen a kellemes borok, vagy fröccsök kedvelői sem szomjaznak nálunk. Bár elsősorban söröző vagyunk, nagyon sokféle koktélt is kínálunk, zömében saját fejlesztésűeket. Nagy sikere van vendégeink körében a Szent István koktélnak, amely piros, fehér és zöld színű rétegezett különlegesség. De külföldi vendégeinket meg szoktuk lepni a francia trikolórral, vagy a német zászló színeiben pompázó itallal is. Az extrém élményre vágyók akár lángoló, vagy szikrázó koktélt is rendelhetnek. A vendégek nagy kedvence a sült burgonya, amihez szintén saját fejlesztésű házi szószokat ajánlunk. Kínálatunk ikonikus darabja a parasztvekniből készülő zsíros kenyér lilahagymával, hisz a régi vendégek a helyet valamikor a 80-as években még „Zsiroskenyeresként” ismerték. Folyamatosan figyeljük a városi rendezvényeket, figyelünk az ünnepekre és természetesen reagálunk is ezekre. Rendszeresek a tematikus napok, vagy bulik. Így volt Május elsejénk, pót Rockmaraton bulink, koncert előmelegítő partink. A legsikeresebb az Eredményváró bulink volt, amelyre két speciális koktéllal készültünk. Egyet a szomorkodóknak, egyet a felvetteknek.

– Úgy tudom, rocker börzét is szoktak tartani a kocsmában.

– Kísérleteztünk a rockerbörzével is, de egyelőre kevés sikerrel. A lényege az lenne, hogy összehozzuk azokat, akiknek van felesleges, kinőtt, megunt pólója, bakancsa, lemeze, bármilyen rock relikviája, azokkal, akik ilyent keresnek. Természetesen nem adjuk fel, megpróbáljuk az eseményt kapcsolni más rendezvénnyel, mert szerintem helye lenne a városban.

– Milyen programokra számíthatnak mostanában a vendégek?

– Következő nagy rendezvényünk természetesen a Halloweenhez kapcsolódik. Október 27-én szombaton 18.00 órakor találkozunk a jelmezben érkezett vendégeinkkel a Kossuth téren, majd körbesétáljuk a belvárost. Ez egy régi hagyomány felelevenítése lenne. Az esemény a séta után a Sárkány Barlangban folytatódik, ahol az este folyamán várjuk a jelmezes vendégeket, akikről fotó készül. A fotók alapján a Facebook oldalunkon a héten lehet szavazni a legklasszabb jelmezre. Tökfaragó versenyt is hirdettünk. A behozott tököket is fotózzuk. A képek szintén a Facebook oldalunkra kerülnek, ahol szavazni lehet. Eredményhirdetés a következő szombati bulin lesz. A jelmezverseny és a tökfaragó verseny nyertese egyedi halloweenes pólót kap ajándékba. Péntektől a Sárkány Barlangban lehet vásárolni speciális Sárkány Barlangos pólókat limitált szériában. Aki a két esemény közt a héten ebben a pólóban érkezik, egy közöntő italt kap ajándékba.

Saját vállalkozását irányítja

Bencsik Sára, a Sárkány Barlang 25 éves tulajdonosa Pécsett született. Mindig is emberekkel szeretett volna foglalkozni. Saját bőrén tapasztalta, hogy a rockereket, illetve old school metálosokat nem mindig látják szívesen, így mindenképpen létre akart hozni egy olyan helyet, ahol otthon érezheti magát ez a kultúrkör is. A gimnáziumot a Széchenyiben végezte el, ahol az egyéb tantárgyak mellett az angolra koncentrált kifejezetten. Ezt a tudását a mindennapi életben is tudja kamatoztatni, hiszen sok külföldi, főleg diák fordul meg a Sárkány Barlangban. Érettségi után nagy dilemma volt, hogy egyetemre, vagy szakképzésbe menjen. Vendéglátós szakemberek javaslatára végül a KERO vendéglátó vendéglős képzése mellett döntött, mert sokkal több gyakorlati tudást ad, amire nagy szüksége volt és van is, hiszen nem csak irányító tulajdonos, hanem tényleges, a saját vállalkozásában dolgozó vendéglős szeretett volna lenni mindig is.