Szerette a kamera a tündérszépeket

Szombaton elkezdődött a lányok fotózása, akik közül valaki a megye Tündérszépe lesz, sőt, talán a régió és az ország legszebbje is lehet. Többek között pécsi, pécsváradi és szentlőrinci lány is a kameránk elé állt a pécsi TSP Art Lab professzionális stúdiójában. Még nem késő jelentkezni, ha valaki részt szeretne venni a versenyben.

Fontos pontjához érkezett a Tündérszépek néven útjára indított szépségversenyünk, hiszen nemcsak az előválogatás tart javában a beküldött fotók alapján, hanem a portfóliókészítés is elkezdődött a hétvégén. Hat elbűvölő lány állta a sarat a vakuk kereszttüzében, a jó hangulatú fotózáson a csinos hölgyek könnyen megtalálták a közös hangot a stábunkkal.

Ehhez persze a kiválóan felszerelt stúdió is kellett, a lányok profi módon pózoltak és mosolyogtak a kamerába, a kamera is szerette őket, és azt is láthattuk, hogy igen jó stílusérzékkel választották ki a különböző ruhákat a képekhez. Volt aki könnyebben, volt aki lassabban oldódott, de mindannyian kellemes emlékekkel távoztak a stúdióból. A versenyzőket hamarosan a bama.hu és a Dunántúli Napló olvasói is megismerhetik, képgaléria és videó is készül a szavazást segítendő.

Egyik pályázó a párjával érkezett, más az édesanyjával jött a fotózásra, egy lányt pedig a barátjának a szülei is elkísérték, akik hasznos tanácsokkal látták el, sőt két fotó között még hajvasalással is segítették a munkát.

A szakmai zsűri ezekben a napokban dönt arról, hogy kiket hív be a hárommillió forintos összdíjazású verseny megyei fordulóját megelőző fotózásra, ezért azoknak, akik jelentkeztek már, érdemes is figyelni a mailfiókjukat, hiszen lehet, hogy ott lapul a meghívó a fotózára. Azt a lehetőséget pedig végképp vétek lenne kihagyni, hogy teljes portfólió-anyagot készítsen a versenyzőkről Laufer László fotóriporter a pécsi TSP Art Lab stúdiójában.

Ha úgy érzed, hogy neked is ezek között a lányok között a helyed a Tündérszépek szépségversenyen, most még nem késő jelentkezni, hiszen még mindig be lehet kerülni a megyei fordulóba. Minden fordulóban értékes nyeremények illetik majd meg a legjobban szereplő hölgyeket.