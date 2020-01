Színészkoncert és szigorú tekintetek is várnak ránk a hétvégén

Még nem igazán indul be a tavaszi pörgés a klubéletben, de azért senki se szomorkodjon, mert lehet válogatni.

A hétvége egy izgalmas koncerttel indul a Nappaliban, ugyanis a Bánfalvi Eszter Kvartett zenél pénteken este. A Bekvart 2010-ben alakult a Kaposvári Egyetem színművész hallgatóiból. Az akkori osztály másodéves zenés mesterség vizsgájának témája Cseh Tamás dalai voltak, és egy annyira jól sikerült a koncert, hogy bejárták vele az országot. Azóta a meghatározás szerint viszont már csajozós rockot játszanak. Mivel a tagok színészek, ezért fellépéseiket igyekeznek show jellegűre formálni. Vasárnap a Kaktusból és egyéb pécsi underground formációkból jól ismert zenész, Irsik Bence szállítja eklektikus ütemeket a Mély Pécs bulisorozat keretében ezen a szórakozóhelyen.

Pénteken a Szenes klubban a szigorúbb zenék hívei gyülekezhetnek, hiszen a Pokoltornádó, az Unforeseen, a Reason és az Over My Dawn lép fel a húszas évek első Ifjúság úti buliján. Szerencsére a Szabadkikötőben is lesz koncert a hétvége első estéjén, a budapesti Gyík zenekar teszi tiszteletét egy MC-vel, két gitárral, beatbox-szal, valamint egy looper-pedállal. A zenekar immáron egy éve hivatalosan is dobbal és basszusgitárral kiegészülve nagyzenekarrá bővült, legutóbbi EP-jüket hozzák el Pécsre. Saját meghatározásuk szerint bármihez képest másmilyen zenét játszanak: alternatívnak hiphop, hiphopnak alternatív. A komlóiak is ellátogathatnak egy koncertre, ha kedvük szottyan, hiszen az elmúlt negyven év legnagyobb pop-rock slágereit prezentálja a Rag Dolls zenekar a Zrínyi klubban.

A koncertek mellett ismét jönnek a jól bejáratott bulik is. A Pécsi Estben a 2010-es évek legnagyobb slágerei robbannak péntek este, másnap JumoDaddy pörgeti a lemezeket. Az Amper klubban szombaton este Sikztah, Man + Machine és Mankind fog táncoltatni. A Trafikban pénteken és szombaton is lesz tánc, utóbbi napon DJ Figi, DJ Kau és Josh.Ka pakolgatja a toplistás slágereket. A Raktárban szombaton végigmennek az elmúlt évtized ikonikus zenéin, dj Beny a hely rezidense felel a hangulatért. A Pécsi Sörház vasárnap este dobbantja a legnagyobbat, ugyanis Pixa érkezik, hogy egy frenetikus beköltözős bulival üdvözölje az egyetemistákat.