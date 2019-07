Tinder: már társkereséskor is telhetetlenek vagyunk

Az emberek harmada használ különböző online társkereső alkalmazásokat, weboldalakat.

Annak ellenére, hogy minden harmadik ember használ online társkereső applikációkat vagy weboldalakat, nem mindenkinek vannak pozitív tapasztalatai. A legfelkapottabb ilyen mobilos alkalmazás jelenleg a Tinder, amelynek mára már több millió felhasználója van, akik naponta közel másfél órát töltenek el azzal, hogy párt keresnek maguknak az oldalon.

Dr. Lőri Orsolya gyermekpszichológus elmondta, hogy a Tinder pszichológiája igen egyszerű, hiszen különösebb gondolkozás nélkül, másodpercek alatt döntünk arról, hogy az illetőt jobbra vagy balra húzzuk. Ha jó kiállása van és tetszik nekünk, akkor jobbra húzzuk, mert bejön. Ha viszont erőltetett a mosolya és nem tetszik a frizurája, akkor pedig balra húzzuk, mert nem sikerült eléggé meggyőznie minket. Így egy szempillantás alatt helyezzük el a másikat egy skálán, mondhatni ösztönszerűen cselekszünk, hiszen pár képen és esetleges bemutatkozó szövegen kívül nem áll más információ a rendelkezésünkre.

Sok tanulmány és kutatás foglalkozik azzal, hogy a társ­keresős oldalak válogatóssá és telhetetlenné teszik az embereket, ugyanis végeláthatatlanul áradnak felénk a képek, mindig kíváncsiak vagyunk a következőre, és sosem lehetünk biztosak abban, hogy egy egészen jónak tűnő lehetőségnél nem találunk-e még jobbat. Hiába találtunk már számunkra megfelelő partnert, tovább szelektálunk, mert abban reménykedünk, hogy egy még szebbre, egy még inkább hozzánk valóra bukkanunk.

A tapasztalatok szerint a hatalmas választási szabadság a való életben frusztrációt is szülhet, mivel egyre magasabb elvárásokat állítunk fel leendő partnerünkkel szemben. Az internetes applikációk erősíthetik az eldobhatóság kultúráját is, így az emberek lényegében tárgyiasítva vannak, ezért erősödhet a leválthatóság és a pótolhatóság érzete, ami később depresszióhoz is vezethet. Valamint férfiaknál negatív testkép is kialakulhat, hiszen ők gyakrabban nyomon követik magukat, és testükkel, kinézetükkel kapcsolatos elégedetlenségük is egyre erősebbé válhat a visszautasítások miatt.