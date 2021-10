Tudományosan megalapozottan készülhetünk az öregedésre

Amióta világ a világ, az ember mindig nehezen viseli, hogy öregszik. Napjainkra viszont feltártak már jó néhány megelőző és lassító módszert, sőt, biológiailag is képesek vagyunk beavatkozni a természet rendjébe.

Ezt ne hagyja ki! Október 23-i sétatörténelem Bagi Ivánnal (videó)

A legújabb magyar(!) kutatások szerint a DNS-lánc átkapcsolható úgy, hogy 5-6 évvel fiatalabb biológiai életkornak megfelelő állapotba kerülhessen. Az ELTE és Semmelweis Egyetem kutatói jöttek erre rá az öregedés molekuláris folyamatait vizsgálva.

Mindennapi teendők

Amit viszont jó ideje tudunk: tudományosan azt nevezik öregedésnek, hogy a szervezet már nem tudja előállítani azokat a fehérjéket, melyek a feszes és sima bőr fenntartásához szükségesek. Ha pedig megfelelően táplálkozunk, lassíthatjuk a folyamatot. Az A-, a D-, az E- és a C- vitaminok ugyanis segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát. Hatásos az is, ha nem dohányzunk, kevés alkoholt fogyasztunk, kevesebbet járunk az éjszakába, kerüljük a tartósítószereket, sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk. No, és kiemelt helyen áll a vízivás, a szervezet vízpótlása.

Csodaszerek

Az egyik legnépszerűbb csodaanyag napjainkban a hialuronsav, mely úgy simítja ki a bőrt, hogy a belső rétegeibe vonzza a vizet. Ezért kiválóan hidratál és a ráncos, fáradt bőr feltöltésére is alkalmas. Hasonlóan népszerű a ginkgo biloba, mely fokozza a vérkeringést, s így a bőr könnyebben és gyorsabban regenerálódik. Vagy nézzük a koffeint, mely természetes úton gyorsítja az anyagcserét. Kis mértékben a bőr vérkeringését is javítja, így az kisimul, feszessé válik. Azt már kevesebben tudják, hogy a fekete tea is igen hasznos, mert segít a stressz ellen, összetevői pedig lassítják a bőr öregedését.

A fiatalító mozgás

Vannak bizonyos edzéstípusok, melyek kifejezetten öregedésgátlók. Ilyen a magas intenzitású intervallumedzés, amikor rövid ideig tartó intenzív gyakorlatokat jóval hosszabb kevésbé intenzív időszakok váltanak, s ennek sejtszinten érvényesülnek kedvező hatásai. Az erősítő edzés haszna viszont abban áll, hogy így felvehetjük a küzdelmet az elhízással, az izomgyengeséggel. Az erőedzések emellett hozzájárulnak a vázizomzat építéséhez és fenntartásához. Ha ugyanis a vázizmok gyengülnek, akkor lelassul az anyagcsere. A spinningedzés meg azért kihagyhatatlan, mert áttételesen a DNS-t védi a káros hatásoktól.

Hasznos apróságok

A cukor nemcsak a súlynövekedésért, de az öregedési folyamatokért is felelős. A sok édesség rugalmatlanná teszi a kollagénrostokat, hamarabb törik a bőr, a ráncok elmélyülnek. Aztán nézzük a hosszú (legalább 8 órás) mély alvást, mely rengeteg növekedési hormont termel, így a megújulás egyik fő mozgató ereje, és a szervezet regenerációjában is meghatározó. Ügyeljünk arra is, hogy a hálószobában ne legyen soha túl meleg, mert az kiszívja a nedvességet a levegőből, a bőr szárazzá válik. És persze nevessünk minél többet: a nevetés vonzóbbá teszi az arcunkat és a jókedv képes fiatalabbá tenni az embert.

Az első egyértelmű jelek: a ráncok Többnyire csak ötven fölött vesszük észre az első ráncokat, holott a ráncosodás már jóval előbb elkezdődik. A megelőzésében igen sok eszköz van a kezünkben. A legjelentősebb bőröregedést a napfény UV-A-tartománya váltja ki, ezért igen óvatosan kell bánni a napozással (főként 10–14 óra között), és a szoláriummal is. A cigarettázás a száj körüli ráncok megjelenését gyorsítja fel, továbbá rontja a bőr tápanyag- és oxigénellátását. A stressz önmagában is kihat a külső megjelenésünkre, és a helyzetet csak rontják a járulékos károk (kevés, rossz minőségű alvás, alkohol, cigaretta, drog). A vitaminszegény táplálkozás, kevés folyadék mellett pedig bőrünk jobban öregszik.