Új helyszínen gyűlnek össze a progresszív rock szerelmesei

A szigetvári kempingben ezen a hétvégén, augusztus 13-15. között rendezik meg a Prog Camp nevű fesztivált. Már a harmadik a sorban, az első kettőt Abaligeten tartották.

Mint a szervezők írják, egy igazán igényes, szerteágazó zenei stílust átfogó fesztiválra lehet számítani ebben az évben.

Az első napon a Pokoltornádó nyitja meg a programot egy acsarkodós lápmetállal, majd a The Void folytatja a sort, akik Szegedről hozzák a sci-fi-s beütésű, industrial-metalt. Őket követi a megalakulásának huszonötödik évfordulóját ünneplő pécsi illetőségű progresszív rock-metalban utazó Perfect Symmetry, akik után a nagymágocsi Angertea érkezik grunge-metal műsorával.

Második nap a Solidity hozza elsőnek a progresszív thrash-death-power metalt Budapestről, majd utánuk következik ígéretes programjával az At Night I Fly modern progresszív rock-metal stílusban. A Salvus egy újabb visszatérő a fesztiválra, akik a Dal című televíziós műsort is megjárták. A nap utolsó előtti zenekara a Marcello’s Mystical Mind, akik funkys lüktetésű progresszív rockot zsigerből hozzák, majd az éjjel a Perfect Pill igényes dallamaival zárul.

A harmadik nap a The Royal Freak Outtal indul, őket követi a Tiansen zenekar, akik Prog Campre immár harmadszor csapnak le, majd egy újabb visszatérő jön, a Mad Robots sajátos progresszív hangzás ilágával. A nap utolsó előtti zenekara az Eclipse Of The Sun igazán hitelesen hozza a death-doom-symphonic metal tételeit, akik pedig becsületesen zárják az idei fesztivált, a soproni Plasticocean.

Minden este hétkor indulnak a koncertek, éjjel 2-ig tartanak. A kempingben, a fesztivál területén mindenki, aki megváltotta a jegyet, sátrat verhet, nincs külön költsége.

A jelenlegi 500 fős korlátozások miatt akik biztosra szeretnének menni, azoknak létrehozta a fesztivál az előfoglalás lehetőségét: az [email protected] kell írni levelet.