Újragondolt ételek is helyet kaptak a kötetben

Kiadónk gondozásában megjelent a legújabb szakácskönyv, amelynek címe „Hétköznapok és ünnepek ételei olvasóink receptjei alapján”.

A könyv lektora Prohászka Béla volt, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Ő kérdésünkre elmondta: rengeteg értékes recept érkezett be, amelyek mindegyike majd az asztalnál ülő család és barátok javára válhatnak.

A kiadvány a hagyományos előétel, leves, főétel, desszert megszokott négyesére épül. Minden ételt mesterszakácsok és cukrászok készítettek el, így aki követi az útmutatásokat, azt a végeredményt kapja, amit a recept ígér és a fénykép mutat.

– Az előételeknél különböző pástétomokat, gyümölcsökből, zöldségekből, hússal és hús nélkül készített ételeket kaptunk – hangsúlyozta Prohászka Béla. – A leveseknél a család kedvenceit küldték be, mert ezek más családok kedvencei is lehetnek. A főételeknél a szokottnál több terjedelmet szántunk a tésztaételekre, melyek egyre népszerűbbek. Mindemellett sok egyedi pizza és kelttészta-receptek is érkeztek – fejezte be Prohászka Béla. Hozzátette: alig vagy egyáltalán nem kellett belenyúlniuk a receptekbe az elkészítés során.

Többen odaírták levelük végére: a családnak elkészítették az ételt és nagyon ízlett nekik. A receptek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a gyakorló és kezdő háziasszonyok, a konyhában szívesen tüsténkedő férfiak is találjanak kedvükre valót. Azt is figyelembe vettük, hogy a hétköznapokon is elkészíthető kevesebb idővel járó receptek is helyet kapjanak a könyvben.

