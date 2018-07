Ütős bulik megyeszerte: Péterfy Bori dukál a rozé mellé

Szerencsére ezen a héten sem maradunk jó bulik nélkül a megyében. Továbbra is a szabadtéri programok dominálnak Baranyában, és mivel a hétvégére ragyogó időt jósolnak, így semmi akadálya, hogy kimozduljunk. Nézzük a kínálatot!

A legütősebb program Villányban lesz ezen a hétvégén, ahol a Rozé Fesztiválon a kulináris élvezeteken túl igazi ínyenc könnyűzenei produkciók is várják a közönséget. Pénteken este a Péterfy Bori & Love Band lép fel a rendezvényen. Tövisházi Ambrus által vezetett, nemrégiben megújult tagságú csapat az elmúlt két évben nem unatkozott, és közönségét is elkényeztette: két új albumot mutattak be. Az idei évbe is átnyúló Bori X műsorukban a legtáncosabb, legrégebbi és legújabb Bori-dalok egyaránt hallhatók és láthatók. Ezt követően majd a Harold zenekar utcabálja zárja az estét.

Másnap a számtalan érdekes kulturális, gasztronómiai és sport programok mellett újult erővel vethetjük bele magunkat a bulizásba is. A PTE Brass Band mindig jó hangulatot teremt, így lesz ez most is a villányi gasztroudvarban nyolctól. Este tíztől a rendezvénytéren az öttagú Vad Fruttik a hazai klubos-fesztiválos színtér egyik legsikeresebb-legkedveltebb zenekara robban a színpadra. A Fruttik zenéje színes, több stílust keresztező, hol odalépősebb, hol finomabb, hol érzelmesebb, hol ironikusabb, gitárcentrikus, izgalmas elektronikával megtámogatott jóság.

Harkányban szombaton este a Hangfürdő nevű rendezvénysorozat következő állomásnak a fő fellépője az Irigy Hónaljmirigy lesz. Abaligeten vasárnap este hattól az idén harmincéves Csík zenekar lép fel a szabadtéri színpadon. A zenekart talán nem kell bemutatni senkinek, céljuk, hogy a jelenkor művészetévé, élő városi folklórrá varázsolják örökségünket, a magyar népzenét.

Azért Pécsett sem áll meg az élet, pénteken este a Trafikban Dj Albrecht forgatja a legjobb R’N’B, funky, és retro slágereket. A múlt heti nagy sikerre való tekintettel, még egy utolsót bulizhatnak ezen a nyáron a Club Fashionben a hagyományosabb diszkók hívei. A BuRock Bárban pénteken este karaoke partival kedveskednek – természetesen a rockzene híveinek.

A baranyai határtól mindössze néhány kilométerre található Somogy megyei Szilvásszentmártonban tartják a F.A.L.U. nevű összművészeti fesztivált, ahol pénteken este a Budapest Bárt a Kiscsillag fellépése követi. Másnap a rengeteg folk és komolyzenei fellépésen túl a Nox egykori énekesnője, Péter Szabó Szilvia mutatja be legújabb produkcióját a Góbé műsora után, és a sort a Bohemian Betyars zárja majd. Aki Siófokig utazna el ezen a hétvégén, és egy izmos bulira vágyik, annak jó hír, hogy Majka & Curtis és Horváth Tamás is fellép a Plázson szombaton este.