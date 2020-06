Világhírű DJ-kel dolgozott együtt Kecskés Szilveszter, azaz „DJK”

Saját elmondása szerint hobbiszinten foglalkozik DJ-skedéssel, a nemrégiben indult mixműsorában azonban már világsztárok is közreműködtek. A pécsi Kecskés Szilvesztert az elektronikus zenei világban eltöltött eddigi pályafutásáról és terveiről kérdeztük.

– Mikor lett DJ-producer?

– Öt évvel ezelőtt kezdtem dalokat írni, korábban mash upokat (két vagy több zeneszám összeolvasztásából készült zenei szerzemény) készítettem. Eközben több dalom a Spotifyon is elérhetővé vált, köztük egy olyan, amely egy nemzetközi kiadónál is megjelent tavaly, ez a „Sexy” című szám, amit a világhírű ausztrál lemezlovas, Will Sparks kiadója, a Bourne Recordings adott ki.

– Mikor lett ebből mixműsor?

– Áprilisban indítottam el a hetente jelentkező mixműsoromat a Mixcloud- és a You­Tube-felületeken Back On Track Radio néven. Pár hét alatt sikerült az adásba olyan vendégeket meghívnom, akik komoly nevek a szakmában. Az eddigi 9 adásban több világsztár DJ is közreműködött, mint Marcus Santoro, KAY (Kate & Years), Pacific vagy a Japánból származó, Osaka egyik legismertebb DJ-je, dejinosuke. Ezek az előadók olyan DJ-kel dolgoznak együtt, mint Nicky Romero, Axwell / Ingrosso, Promise Land, Meduza, The Chainsmokers, és még sorolhatnám.

– Hogyan érte el őket?

– Az évek során több zenei fórumra is regisztráltam, ahol számos ismeretséget szereztem. A KAY egyik tagjával viszont úgy ismerkedtem meg, hogy amikor pár éve Budapesten jártak, akkor segítettem neki megismerni a várost. Nagyon hálás vagyok, hogy egy hozzájuk képest amatőr, kezdő DJ-t így támogatnak. Ennek köszönhetően ugyanis már több visszajelzést is kaptam további nagy nevű előadóktól, hogy szívesen dolgoznának velem együtt, így reméljük, hogy ennek folytatása is lesz. Egyébként több világpremier is került már a műsorba.

– Ez mit jelent pontosan?

– A vendégek olyan számokat játszottak az adásban, amelyeket azelőtt még sehol sem, vagy pedig játszották ugyan, de csak élőben egy klubban, tehát rádióban vagy mixműsorban még nem hallhatta ezeket a közönség.

– Mik a további tervei?

– Szeretném a műsort folytatni, és a saját számaimra szeretnék koncentrálni, amelyből több is készülőben van. Amint vége a járványhelyzetnek, remélhetőleg felléphetek ezekkel a szerzeményekkel. Egyébként pedig természetesen ezen a területen is mindig van hova fejlődni, és mindig van mit tanulni. Idővel persze az lenne a cél, hogy mindez ne csupán hobbi legyen.