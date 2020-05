Villány két arcát mutatták be

A virtuális térbe költöztek a borklubok és a kóstolók

Online borklubra invitálta egy hete pénteken este a borkedvelőket a bor­ágazati képzéseket szervező budapesti CEWI-Central European Wine Institute. Az első, virtuális térben zajló alkalommal pedig mi más lehetett volna a beszélgetés középpontjában, mint a villányi borok, ezen belül is Villány két arca, az új, közösségi borként létrejött Redy, valamint a borvidék zászlóshajójaként számon tartott Villányi Franc.

Az intézmény vezetője, Horkay András borszakértő beszélgetésindítóként először is arra volt kíváncsi, milyen helyzetben vannak a jelenleg a pincészetek. A villányi borvidéket képviselő Debreczeni Mónika, Gere Andrea, Bock Valér és Gere Zsolt elmondták, azzal, hogy bizonyos csatornák bezárultak, mások, mint az online kereskedelem aktivizálódtak, de mindannyian kitartanak és várják az újranyitást. Amíg a vendéglátás szünetel, addig a szőlőültetvényeken nem áll meg az élet, úgyhogy ahol lehet, ott a vendéglátásban dolgozók most a szőlőben szükséges tavaszi munkálatokban segítenek be.

A Redy Villány legújabb márkája, melynek immár harmadik évjárata született meg. Mint Bock Valér elmondta, a Bock Redy-n az idén változtattak, Portugieser és a Kékfrankos már nem Pinot Noir-ral, hanem Merlot-val párosítják. Gere Zsolt szerint nagyon örömteli, hogy egy ilyen könnyed borban is egységesen jelenik meg Villány másik arca, az új bisztróbor még óriási lehetőségeket tartogat magában. Gere Andrea a Csillagvölgy dűlőről szüretelt franc-t és a Vylyan Pincészet birtokigazgatója, Debreczeni Mónika pedig a Vylyan Mandolást mutatta be, amely nevét a régi időkben itt termő mandulafákról kapta. Úgy tartják ugyanis, hogy ahol a mandulafák jól érzik magukat, ott teremnek a legnemesebb szőlőfajták is. Zs. K.

A figyelem fókuszában a kékfrankos

Hasonló borkóstolóra invitálja az érdeklődőket keddenként a Pécsi Borozó szerkesztősége is. A virtuális térbe költöztetett programokon hetente más-más borok és témák állnak a középpontban. A már ötödik ilyen online borkóstolón kedden este 20 órától három kékfrankos került a poharakba, egy szekszárdi, egy villányi és egy dél-balatoni.