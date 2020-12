Visszafogott évzárás: partikellékes árusokból is alig találunk az idén

Az idén a szilveszteri ünneplés sem lesz olyan mint máskor, ennek ellenére a tervezett visszafogott bulikhoz, családi összejövetelekhez számos kelléket tudunk még csütörtökön beszerezni.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy sokan minden eddiginél jobban szeretnék már ezt az évet magunk mögött hagyni. A járványhelyzet miatt a kormány nem engedélyezte a köztéri óévbúcsúztató bulikat, sőt, óva intenek a nagy házibuliktól is. Ennek ellenére a családok, szűk körű baráti társaságok készülnek a házi szilveszteri partikra, hogy ha visszafogottan is, de együtt köszönthessék az új esztendőt.

Mint arról már a kormány korábban rendelkezett,

tíz főnél nagyobb társaság nem gyűlhet össze a buliban, illetve este 8 és hajnali 5 között tilos az utcán tartózkodni. Ezeket betartva, mértékletesen szervezhetünk házibulit.

A visszafogottság egyébként a parti előkészületeiben is megmutatkozik, az idén több helyről hiányoznak a szilveszteri kellékeket áruló standok. A megyeszékhelyen például több megszokott belvárosi helyről is hiányoznak az árusok. A nagyobb bevásárlóközpontokban sem erre helyeződik a hangsúly az ajánlatokat tekintve, de nem mindenki engedte el az év utolsó üzletét, az áruházi üzletsoron találtunk kellékes árust. Az eladó hölgy elmondta, a forgalmat illetően viszonyítani nem tud az előző évekhez képest, ugyanis ők első évben foglalkoznak partikellékek árusításával, viszont jócskán voltak vásárlóik, főként gyermekes családok válogattak a holmik között.

A színes parókák és maszkok otthon is jól mutatnak, ezeket az idén is be tudjuk szerezni 2-3000 forintos áron, illetve a szokásos trombiták, konfettik és szerpentinek sorakoznak még az asztalon pár száz forintért. A legtöbben most a parókákat, a trombitákat és az ördögpatronokat vitték. A trombitát azonban az idén a járványhelyzet veszélyei miatt szigorúan tilos az árusoknál kipróbálni. Ezek minden évben slágertermékek, extra kellék pedig most nincs, pedig igencsak különleges esztendőt búcsúztat a világ.

Az otthoni partihoz mindenképpen érdemes a karácsonyi dekorációt szilveszterire cserélni, a hangulatot így még inkább fel tudjuk dobni, és fontos, hogy az ünneplésnek nem kell elmaradnia, csupán a rendhagyó évet rendhagyó módon – a szabályokat betartva – kell zárnunk.