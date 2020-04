Zente már nyeregbe pattant – nézze meg a videót!

Ismét örömteli hír érkezett az SMA-ban szenvedő kisfiúról, Zentéről, aki országos összefogás segítségével kapta meg gyógyszerét.

Elkészült két nagyon fontos eszköz, melyektől ismét sok fejlődést remélnek. Mint a videón is látható, a kisfiú lába rögzítve van a pedálhoz. Amikor tolják, akkor forog a pedál és mozgatja Zente lábát. Tehát még nem egyedül, teker viszont rövidke ideig már képes önerőből is hajtani.

Ez napról napra jobb lesz! A kormányzás egyelőre, még nem az erősség, de mivel ez volt az első utunk van remény! – olvasható a kisfiú megsegítésére létrehozott Facebook-oldalon.

A másik, amely segíti a fejlődését, egy állító szerkezet, melyben Zente passzívan áll, mely nagyon jót tesz a keringésének is többek között. Persze ebbe is beleteszi a saját kis erejét, ebben a szerkezetben napi egy-két órát is tud állni.