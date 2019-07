Hogyan edzenek a hegymászók?

Hatalmas koncentrációra és erőteljes fizikumra van szükségük.

A hegymászás teljes testi erőt kíván, mert a test minden izma hatalmas erőt fejt ki mászás közben. A kar-, láb-, törzsizmok megerősítésére nagyon sok edzőteremben vagy szabadban végezhető gyakorlatot végeznek még a legrutinosabbak is egy-egy expedíció előtt – írja a Csupasport.

Futás

A hegymászók szeretnek egyedül edzeni, a futás pedig kiváló sport, ha valaki egyedül szeretne lenni a gondolataival. A hegymászóknak ez nagyon jó kondicionáló edzés, jót tesz a lábnak és a tüdőnek.

Húzódzkodás

A húzódzkodás az egyik legkeményebb alapgyakorlat, amellyel erősíti a hát-, váll-, kar- és törzsizmokat. A hegymászók edzésének szinte kötelező gyakorlata.

Fekvőtámasz

Ez is egy olyan ősrégi, jól bevált gyakorlat, amihez még csak edzőterembe se kell menni. A fekvőtámasz során egyszerre dolgoztatjuk meg az összes nagyobb izomcsoportot. A teljes testet erősíti, különösen a váll, has, mellkas, hát, alkar régióit.

Plank

Mostanában egyre kedveltebb a plank, már csak azért is, mert otthon, lakásban is könnyen kivitelezhető a gyakorlat. A saját testsúllyal végzett gyakorlat az egyik leghatásosabb alakformáló. A hegymászók pedig azért szeretik, mert nemcsak megerősíti a has- és hátizmokat, hanem az egyensúlyérzéket is javítja, amire különösen szükség van több ezer méter magasban.

Sarokemelés

A hegymászók lába is extra terhelést kap, az alsó lábszár erőssége nagyban befolyásolhatja a mászást. A vádli megerősítésére nagyon jó gyakorlat, amikor a sarkunkat felemelve lábujjhegyre emelkedünk