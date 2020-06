Idegenforgalmi programmal csábítja a turistákat Magyarkanizsa városa

A vajdasági kisváros gasztronómiai érdekességekkel és legendákkal várja a szerbiai és magyarországi vendégeket.

A kisváros szeretné megismertetni történelmi és természeti kincsekben gazdag vidékét, és a turisztikai szolgáltatások mellett a helyi magyar emlékek felelevenítésére helyezné a hangsúlyt.

Az odalátogatók turistahajókról nézhetik meg júniusban a tiszavirágzást, de a határt is bejárhatják traktorral.

A 25 ezer fős várost többségében magyarok lakják, de egyszerre van jelen a szerb és a magyar, valamint a Tiszához kapcsolódó gasztronómia. A térséget övező színes legendák által megelevenedik Bartók Béla hagyatéka, Attila sírjának legendája és Rózsa Sándor története is.

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere a látni- és tapasztalnivalók kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy „a Megy a gőzös kezdetű népdalban a gőzös hozzánk, a magyarkanizsai állomásra jön”.

„A Hello Kanizsa programmal szeretnénk elültetni a turisták fejében, hogy Magyarkanizsán is van bőven látnivaló. Mivel közel vagyunk a határhoz, ideális úti cél vagyunk most a magyar turisták számára is. Itt egyszerre lehetnek külföldön és otthon, hiszen nincsenek nyelvi nehézségek, szinte mindenki beszél magyarul. Eközben a szerb ételek és kultúra is átitatja a térséget, így egyedülálló, vegyes közegbe csöppennek” – közölte.

A politikus kiemelte, szeretné, ha néhány éven belül a turizmus határozná meg a vidék arculatát, ehhez minden adott, hiszen a térség gyógy- és termálvizekben gazdag, és várhatóan elkészülhet a régóta tervezett wellness hotel is.

A város önkormányzata 2016 és 2020 között több mint 1,2 millió eurót (413,6 millió forint) költött turisztikai infrastruktúrafejlesztésre, a rendezvényeket pedig évi 112 ezer euróval (38,6 millió forint) támogatja az önkormányzat – olvasható a város közleményében.

