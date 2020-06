Idén sem maradt el a viharszezon

Az aszályos május után idén sem maradtak el a nyár első hónapjának zivatarai, viharai, özönvízszerű esőzései. Az Allianz Hungária Zrt. eddig csaknem négyezer kárbejelentést regisztrált, és szakértői több mint háromszázhúszmillió forintra becsülik a júniusi viharos időjárás okozta káresemények összesített értékét. Az előrejelzések szerint további viharokra lehet számítani a következő hetekben, ezért nem árt felkészülni, és megfogadni a károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat.

Június közepén szinte az ország egész területén végigsöpört 2020 első nagy nyári vihara. A helyzet súlyát jelzi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz rövid idő alatt több mint négyszáz hívás futott be, a viharos időjárást ugyanis a heves szél mellett hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kísérte.

Az Allianzhoz az első nagy nyári vihar után csaknem négyezer kárbejelentés érkezett, amely duplája a februári Ciara viharciklon első nagyobb hullámában feldolgozott kármennyiségnek – jelezte közleményében a biztosítótársaság a Magyar Nemzet cikke szerint. Az Allianz által regisztrált bejelentések fele beázással kapcsolatos kár volt, megközelítőleg ötödét a viharos szél okozta károk tették ki, ezek mellett pedig a felhőszakadás, a jégverés és a villámcsapás voltak a leggyakoribb károkok.

A biztosítóknál való gyorsabb és kényelmesebb kárrendezési folyamathoz lehetőség van az online kárbejelentésre, több szolgáltatónál mobiltelefonon vagy táblagépen alkalmazható applikáció is segíthet. Az ügyfelek az élő videós kárbejelentéssel online megoszthatják a káreseményről készült felvételeket a kárszakértővel, ezzel is gyorsítva a kárrendezési folyamatot. Az alapszabály azonban most is érvényes: amennyiben a káreset bekövetkezik, minél előbb – az észleléstől számított két napon belül – meg kell tenni a kárbejelentést!

Jó tanácsok az időjárás által okozott károk megelőzésére – Érdemes megbízható, hiteles forrásból nyomon követni a várható időjárást és a kiadott figyelmeztetéseket.

– Viharos időjárás esetén fokozottan érdemes ügyelni arra, hogy a nyílászárók zárva legyenek.

– Erős széljárásnál célszerű a teraszokon, erkélyeken minden könnyen mozdítható tárgyat rögzíteni vagy szélvédett helyre rakni.

– Évente legalább egy alkalommal és az erős széllel járó időjárást követően javasolt a tetőburkolatok, tetőcserepek vizsgálata. Ezzel megelőzhetjük, hogy a már sérült tetőben további károk keletkezzenek, illetve elkerülhetjük, hogy a sérüléséből eredő nyíláson keresztül az eső az épületbe jutva további károkat okozzon.

– Zivatar idején ajánlott az elektromos készülékek csatlakozóit kihúzni a konnektorból, mert ezzel védekezhetünk a villámcsapás okozta, túlfeszültségből eredő károk ellen.

– Mélyebben fekvő helyiségek, domboldali, hegyoldali ingatlanok esetében gondoskodni kell a megfelelő vízelvezetésről. Fontos, hogy figyelembe vegyük a közterületről bezúduló vizet is.

– Viharjelzés esetén célszerű az autót garázsba vagy fedett helyre vinni, amennyiben ez nem megoldható, kerüljük a fák alatti parkolást.

– Idejében gondoskodjon a tulajdonos a szabadban lévő állatok, mezőgazdasági növényzet szükséges védelméről és a munkagépek fedett helyen történő tárolásáról.

Borítókép: Nyíregyházán június 26-én így tombolt a vihar